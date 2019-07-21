Фото: NASA

21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, который оставил свой след на лунной поверхности. Вместе с ним 16 июля на корабле "Аполлон-11" к Луне отправился Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Астронавты провели в космосе больше недели, вернувшись на Землю 24 июля. На Луне они пробыли меньше суток — 21 час 36 минут 21 секунду. Экипаж за это время собрал образцы грунта и сумел установить на Луне несколько приборов, американский флаг, а также выйти на связь с Землей.

Как это было, смотрите в нашей фотоленте.