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Борец за права пациентов: страховая компания "РЕСО-МЕД" открыла новый офис

, ИА "Амител"
Офис расположен в Барнауле на улице Мало-Олонская, 17

В Алтайском крае работает около 140 страховых медицинских представителей. Это люди, которые оказывают бесплатные консультации пациентам по полисам обязательного медицинского страхования. Любой вопрос по получению лечения или консультации врача в рамках полиса – к ним. Один из крупнейших игроков на этом рынке – "РЕСО-МЕД". Полисы этой компании имеют более полутора миллиона жителей Алтайского края. Для их удобства и более качественной работы в Барнауле открыли новый офис по адресу ул. Мало-Олонская, 17.

Офис нового формата

Гостей встречал директор Алтайского филиала ООО "СМК РЕСО-МЕД" Евгений Осипов. Он рассказал, что это первый офис такого формата в компании.

"Офис нового формата будет лицом системы обязательного медицинского страхования в Алтайском крае. Теперь застрахованные могут получить в одном месте не только полис ОМС, но и профессиональную консультацию, ответ на любой вопрос по защите прав пациентов при получении медпомощи", – рассказал Евгений Осипов.

В этот день гостей в новом офисе было много: представители медучреждений, госструктур, депутаты, журналисты. На открытие приехал и федеральный представитель компании – генеральный директор Юрий Демин. Он подчеркнул, что несмотря на активное внедрение дистанционной системы обслуживания остается необходимость и личного общения со страховыми представителями.

Кроме фронт-офиса, где можно оформить полис ОМС, здесь расположены отделы по защите прав застрахованных, медицинской экспертизы и медико-экономический. Работают страховые представители трех уровней:

  • первого – предоставляют справочную информацию, работают на круглосуточной телефонной линии и ведут личный прием в офисах, на этом этапе решается около 80% вопросов от пациентов;
  • второго – защищают права застрахованных и организационно сопровождают при получении медпомощи;
  • третьего – решают вопросы качества оказания медпомощи, занимаются вопросами диспансеризации. Это самые сложные случаи.

Представители второго и третьего уровней – специалисты, прошедшие обучение, работающие в сфере страхования или медицины более 10 лет, имеющие опыт и знания в таких направлениях, как онкология, терапия, скорая помощь, гериатрия, общая поликлиника и других.

"Страховые представители – главные помощники в системе здравоохранения по любым вопросам. Они работают не только в офисах, но и в поликлиниках, больницах, знают ситуацию изнутри, разбираются во всех тонкостях как в целом по страховым вопросам, так и в конкретном лечебном учреждении. Это позволяет очень оперативно решать многие вопросы", – сказал Евгений Осипов.

Роль страхового представителя

Юрий Демин подчеркнул, что "РЕСО-МЕД" – крупный федеральный игрок, шестая медицинская страховая компания в России с численностью застрахованных более 12 млн человек.

"Мы одна из компаний, на которую опирается система. Мы реагируем на новые задачи и вызовы, защищаем права застрахованных, организуем базу страховых поверенных в новом формате", – отметил он.

Говоря о системе, он имеет в виду новое направление развития страхового медицинского представительства в России. Этот как раз те три уровня, о которых мы писали выше. Главная задача – наладить конструктивный диалог между врачом и пациентом. Так уж сложилось, россияне считают систему здравоохранения слабой. Да, проблем много, и часть их них должны решить как раз страховые представители. Например, к какому врачу обратиться – только ли это государственные больницы и поликлиники, или по полису ОМС можно пойти и в частную, что делать, если тебе отказывают в консультации или лечении, как понять, что тебе навязывают ненужные платные анализы и обследования.

"В процессе общения с пациентами страховые представители снимают 90% негатива. Мы стараемся выявлять системные сложности и повышать качество медобслуживания", – добавил Юрий Демин.

Об этом же рассказала и директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края Марина Богатырева.

"Регион приступил к реализации масштабного национального проекта "Здравоохранение", где задействована система ОМС. Главное звено всех программ, проектов и системы – это, конечно, человек. И перед страховыми организациями государство ставит конкретную задачу персонифицированного сопровождения каждого пациента, обеспечение его интересов", – отметила Богатырева.

"РЕСО-МЕД", например, сотрудничает с барнаульской поликлиникой № 9 в реализации проекта "Бережливая поликлиника" (целый комплекс, в том числе и "Открытая регистратура" с возможностью записи к врачу без обращения в регистратуру).

"Нам очень важно такое партнерство. Не всегда медработник имеет возможность поговорить с пациентом обо всем важном для него, работа страховых представителей позволила отчасти решить эту проблему и нивелировать много других", – добавила во время торжественного открытия главный врач поликлиники Инна Анисимова.

Марина Богатырева также подчеркнула, что в регионе перед системой здравоохранения в целом и медицинскими страхователями в частности стоит еще одна важная задача – профилактика. Это в том числе и профилактические осмотры, и диспансеризация. Акцент в последние годы на раннее выявление онкологических заболеваний.

В этом направлении компания уже несколько лет сотрудничает с краевым онкодиспансером. Главный врач учреждения Игорь Вихлянов подчеркнул, что страховые представители принципиальны в вопросах защиты прав пациентов и помогают продвигать культуру заботы о здоровье в массы.

Компания в цифрах:
Около 70 офисов компании работает в крае.
В среднем 650 человек в день обращаются за консультацией.
Почти в 100 медицинских организациях дежурят представители компании.
Около 15 тысяч медицинских экономических экспертиз и около 8 тысяч экспертиз качества медицинской помощи проводят сотрудники компании в месяц.

Новый офис со стильным дизайном и в фирменных цветах компании расположен на втором и третьем этажах здания. Здесь оборудовали удобный зал для личного приема клиентов. При выборе помещения оценивали и его доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья: на входе в здание нет ступеней, на второй этаж и выше можно подняться на просторном лифте.

Алтайский филиал ООО "СМК "РЕСО-Мед" расположен в Барнауле на ул. Мало-Олонская, 17 (в районе Старого базара). График работы: понедельник-четверг с 8 до 19, пятница с 8 до 18, суббота с 9 до 15, воскресенье – выходной.
Телефон: 8-800-200-92-04 (бесплатная круглосуточная горячая линия).
Отдел по защите прав застрахованных: zpz@altai.reso-med.com
Сайт компании
Пункт выдачи полисов на ул. Анатолия, 53 временно работает.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.07.2019 10:10
- гость -

ресо - компания, которая улыбается вам, пока вы не стали их клиентом, потом плевать они хотели на ваши проблемы.

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23.07.2019 10:22
- гость -

Один Осипов встречал, другой Осипов принимал))) красота))

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23.07.2019 10:30
гость

согласна с первым комментарием

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23.07.2019 10:41
- гость -

Частная компания получает государственные деньги, передает их потом государственным больницам, и получает их обратно в виде штрафов. И таки имеет на этом неплохой гешефт. Доходность 100 %. Правда медицина от этого хиреет, но это ничего, директор в Германии полечится.

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