Квартиру в новостройке в центре Барнаула летом 2019 года можно купить без первоначального взноса. Некоторые барнаульцы уже предпочли приобрести жильё, вместо того чтобы потратить деньги на отпуск.

Лето – это не только период отпусков, но и, как правило, наиболее выгодное время для покупки жилья. Во-первых, в июне-августе спрос всегда ниже обычного, а во-вторых, застройщики зачастую предлагают специальные акции для своих клиентов.

Кроме того, осенью цены на квартиры, как правило, поднимаются. Поэтому именно сейчас стоит очень серьезно подумать о покупке жилья.

Одно из таких летних предложений – это квартира от застройщика – компании "Мой дом" в ЖК "Новый квартал". Комплекс располагается в центре Барнаула, имеет закрытую территорию с концепцией "двор без машин", спортивные и детские площадки, многоярусный паркинг.

На иллюстрациях: ЖК "Новый квартал"

В квартирах – утеплённые лоджии, звукоизоляция на 360 градусов, современные эргономичные планировки. Рядом с комплексом расположена вся необходимая социальная и транспортная инфраструктура. И главное – у квартир в "Новом квартале" доступные цены.

Чтобы купить квартиру в новостройке в ипотеку в Барнауле, вам даже не нужен большой первоначальный взнос. Застройщик предлагает разделить его на восемь месяцев. Таким образом, самый первый платёж будет не больше стоимости поездки в отпуск.

По статистике ряда исследований, более 70% человек предпочитают получить какое-либо благо "здесь и сейчас", даже несмотря на то, что можно сделать другой, стратегически более верный выбор. Иначе говоря, очень многие предпочтут получить удовольствие от поездки в отпуск, а не приобрести квартиру, которая будет приносить радость и комфорт долгое время.

Но сейчас, летом 2019 года, настало хорошее время, для того чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу.

Что выберете вы: отпуск или собственную квартиру по этой же цене?

Запишитесь на экскурсию в ЖК "Новый квартал" по телефону 533-991.

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