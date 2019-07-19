Турист и Екатеринбурга, запустивший 22 июня квадрокоптер Phantom 4 на Коммунистическом пр-кте в Горно-Алтайске, заплатит штраф.

"Вопреки требованиям закона полет осуществлен в отсутствие плана, а также без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления", – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нарекания правоохранителей вызваны, в первую очередь, тем фактом, что над местом запуска беспилотного аппарата пролетают пассажирские воздушные судна, заходящие на посадку в городском аэропорту.

По итогам рассмотрения дела мужчину признали виновным в незаконном использовании беспилотников в зоне маневрирования самолетов (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). В результате неосмотрительного владельца дорогостоящей техники оштрафовали на три тысячи рублей.