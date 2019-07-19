Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг городов РФ по количеству автомобилей с правым рулем.

С существенным отрывом его возглавил Владивосток. На него пришлось 255,8 тысяч таких иномарок.

Превысить показатель в 100 тысяч штук удалось Новосибирску (144,2 тыс. шт.) и Хабаровску (111,1 тыс. шт.). Замкнули пятерку Красноярск (93,7 тыс. шт.) и Иркутск (75,7 тыс. шт.).

Стоит отметить, что по доле праворульных автомобилей от общего числа вне конкуренции остаются дальневосточные города.

В Находке таких транспортных средств 86,8%, во Владивостоке – 82,8%, Уссурийске – 81,6%, Хабаровске – 71,5%, а в Петропавловске-Камчатском (54,4%).

Для сравнения в Новосибирске доля авто с правым рулем составила 32,4%, в Красноярске — 29,1%, а в Иркутске — 38,4%.