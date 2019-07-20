Посольство России в Лондоне опубликовало в своем Twitter карту, на которой полуостров Крым обозначен как территория Украины.

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, Russia’s expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 июля 2019 г.

В записи, в которой идет ссылка на главу российского МИДа Сергея Лаврова, говорится, что НАТО проводит агрессивную антироссийскую политику. На карте были отмечены военные базы альянса.

"Россия хочет войны. Посмотрите, как близко она разместила свою территорию к нашим военным базам", — говорится в подписи к карте. При этом Крым указан как часть Украины.

На публикацию ответил МИД Украины, поблагодарив за "признание" и выразив надежду, что "другие ведомства Кремля последуют примеру" российского посольства в Лондоне. Также в комментариях свою благодарность выразило посольство Украины в Великобритании.