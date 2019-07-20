Суббота, 20 Июль, 13:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,87
€ 70,79
Обь
215см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Карту с украинским Крымом опубликовало посольство России в Великобритании

, ИА "Амител"
В записи посольства говорится, что НАТО проводит агрессивную антироссийскую политику

Посольство России в Лондоне опубликовало в своем Twitter карту, на которой полуостров Крым обозначен как территория Украины.

В записи, в которой идет ссылка на главу российского МИДа Сергея Лаврова, говорится, что НАТО проводит агрессивную антироссийскую политику. На карте были отмечены военные базы альянса.

"Россия хочет войны. Посмотрите, как близко она разместила свою территорию к нашим военным базам", — говорится в подписи к карте. При этом Крым указан как часть Украины.

На публикацию ответил МИД Украины, поблагодарив за "признание" и выразив надежду, что "другие ведомства Кремля последуют примеру" российского посольства в Лондоне. Также в комментариях свою благодарность выразило посольство Украины в Великобритании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.07.2019 13:07
- гость -

Крым - наш! Но наша ли Россия?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:30
Родители онкобольных алтайских детей рассказали о проблемах с лекарствами 0
12:53
Карту с украинским Крымом опубликовало посольство России в Великобритании 1
12:08
Путин: серьезно ограничивать стоимость топлива опасно и неправильно 1
11:32
Самолеты вылетели из аэропорта Барнаула после тумана 0
10:59
Барнаулец украл из торгового центра летне-осенний набор одежды 0
10:48
Новую причину инсультов и инфарктов выявили медики 0
09:49
Путин предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян 1
09:20
Барнаул минувшей ночью накрыло туманом "из фильма ужасов" 4
08:53
Основную причину гибели россиян на дорогах назвали в ГИБДД 3
07:09
Сладко, но страшно: подборка неудавшихся тортов 0
06:42
Куда пойти купаться: как отдыхают на павловском озере 2
06:21
Дождливые выходные ждут жителей Алтайского края 20-21 июля 1
06:01
Ход конем: в Барнауле стартовал один из самых главных турниров по шахматам 0
23:40
В ТОП-5 по числу праворульных машин в РФ вошли три города Сибири 0
23:06
Гендиректора УК "Сибирский гурман" подозревают в уклонении от налогов 3
22:35
Уральского туриста оштрафовали за запуск квадрокоптера на Алтае 1
22:15
Усадьбу в античном стиле продают под Барнаулом за 50 млн рублей 0
21:49
Дожди, грозы, ливни и град пройдут в Алтайском крае на выходных 0
21:24
Денег нет. Рассыпается фасад здания детского сада в Барнауле 2
20:59
Барнаульцев приглашают собрать смородину по 160 рублей за кг 5
20:32
Новый закон привел к массовой скупке долевки в Алтайском крае 2
19:43
Трехлетняя девочка из России наелась наркотиков на Ибице 0
19:34
Клевета на майские указы: новосибирского врача уволили после жалоб на зарплаты 1
18:55
Путин пообещал подарить "Мерседес" мальчику из Иркутской области 1
18:05
Барнаульский медцентр будет оказывать высокотехнологичную помощь вне ОМС 4
17:33
Барнаулец убил женщину и с бутылкой водки спрятался в Юбилейном парке 5
17:18
Рост числа россиян с зарплатой выше миллиона объяснили эксперты 3
17:01
Томенко будет развивать блокчейны, квантовые технологии и дополненную реальность 13
16:39
Барнаул вновь попал в список городов с самым загрязненным воздухом 10
16:29
Дорогу к алтайскому селу достраивают ради 100-летнего юбилея Калашникова 0
15:54
Безработные в 2020 году будут получать "старые" пособия 2
15:31
В Алтайском крае вдвое вырос спрос на гаджеты с большими дисплеями 3
15:29
Туристы в Горном Алтае запечатлели кусочек радуги 1
14:58
Алтайскому МЧС не хватает пожарных и водителей: набирают 400 человек 13
14:41
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру 5
14:26
Инна Чурикова находится в реанимации после падения со сцены 1
14:11
"Музыкальные" фонари установили в Заринске 2
13:56
Герметик не спас. Фонтан "пучит" после ремонта в Камне-на-Оби 14
13:43
Прозрачный и крест с подсветкой: храм в стиле минимализма построят в Москве 6
13:23
Бабушки и дедушки смогут заняться семейным бизнесом 7
13:14
Алтайским врачам пожелали терпения при открытии отремонтированной поликлиники 4
13:04
С кем соперничал Шукшин: подводим итоги теста 0
12:49
Бил сотрудника ГИБДД ногами по лицу: житель Алтая получил условно за нападение 1
12:37
Студентов зовут побороться за премию мэра Горно-Алтайска 0
12:27
Stenograffia-2019. Самые интересные работы с крупнейшего стрит-арт фестиваля 3
12:19
Сторож барнаульского садоводства поссорился со сменщиком и достал нож 1
12:08
Депутат призвал создать единые регламенты на продукцию для России и Белоруссии 3
11:56
Половина россиян получает зарплату ниже 35 тысяч рублей 12
11:43
Рекорд по поеданию вареников намерены установить на Алтае 20 июля 0
11:21
Барнаульцы могут ознакомиться с переоценкой кадастровой стоимости недвижимости 9

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.