Родители онкобольных детей жалуются на то, что в Алтайском крае не организована поставка лекарств для химиотерапии из-за проволочек с закупками, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Дети лежат в отделении онкологии — им нужна плановая химиотерапия, но необходимый для этого препарат винкристин, как рассказали матерям детей в среду на этой неделе, в отделении отсутствует.

"Мы сегодня были на беседе у заведующего отделением, он нам популярно объяснил, что везде все заказал, но где-то там какая-то схема сломалась, и этого препарата у нас в данный момент нет", — рассказывает одна из матерей.

Другая отмечается, что врачи сами не могут сказать точно, когда будут препараты, при этом лечение откладывать никак нельзя. Дети на поддерживающей терапии и ждут препарат, и домой они уехать также не могут.

В алтайском Минздраве сообщили, что краевая детская больница, которая сегодня называется Центр охраны материнства и детства, трижды выходила на торги по закупке винкристина. И трижды не было предложений. Вероятно, дистрибьюторам не интересны поставки препарата по заявленной цене.

Препарат рецептурный, поэтому и сами родители не могут его купить. На помощь пришла общественная организация "Мать и дитя", которая минуя бюрократические закупки достала 50 флаконов препарата.

В организации отметили, что препарат в понедельник-вторник будет доставлен курьерской службой. В самой больнице, если нужного лекарства нет, также могут связаться с коллегами из краевой больницы или из "Надежды", иногда могут взаймы брать, а после возвращать. Что и было сделано.

Ранее в Алтайском крае рассмотрели реализацию региональных проектов в здравоохранении в первом полугодии. Одним из важнейших назван региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".