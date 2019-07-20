Работы по покраске телевышки в Бийске начались в эту пятницу и продолжатся до середины августа, пишет "Бийский рабочий".

В связи с покрасочными работами жителей наукограда настоятельно просят не оставлять свои автомобили в радиусе 300 метров от телевышки.

Красить ее будут методом распыления. При такой работе образуется своеобразный "красочный туман", который ветер может относить в сторону. Поэтому бийчане, которые припаркуют свой автомобиль близко к телевышке, могут уехать на автомобиле другого цвета.

Как уточняет ГТРК "АЛТАЙ", работы на мачте Бийского телецентра планируется завершить 14 августа.