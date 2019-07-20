Водитель с лопатой спас девушку от насильника на омской АЗС

В Омской области арестован 34-летний мужчина, который пытался изнасиловать девушку-оператора на АЗС, сообщает СК.

"Находившийся в состоянии наркотического опьянения подозреваемый на автомобиле "Газель" приехал на автозаправочную станцию, где стал требовать заправить его бесплатно, а когда получил отказ, стал приставать к девушке-оператору и пытался ее изнасиловать", — рассказали в ведомстве.

Девушке помог вооружившийся лопатой водитель другого автомобиля, который смог спугнуть злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.