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Детский сад в Камне-на-Оби обещали сдать в декабре, но пока нет даже стен

, ИА "Амител"
Начинали строить детсад по губернаторской программе "80х80", а начали строить уже по программе "85х85"

Пообещали, что детский сад в Камне-на-Оби будет введен в эксплуатацию в 2020 году / Фото: izvestiy-kamen.ru

Двухэтажный детский сад-ясли с шестилетней историей продолжают строить в Камне-на-Оби и уже скоро, а может и не скоро, объявят набор детей, пишут "Каменские известия".

Согласно плану, учреждение рассчитано на 200 мест. Всего восемь групп: четыре для детей ясельного возраста и четыре разновозрастные. На цокольном этаже разместят все коммуникации, сейчас он уже готов и заливается бетонный пол. Площадь территории составляет 5,6 га, само здание 24,5х64,5 кв. м. По СанПиНу и требованиям Роспотребнадзора квадратура на каждого ребенка должна быть соблюдена с учетом возраста. Отопление будет осуществляться с котельной № 29, которая сейчас находится на капитальном ремонте.

"Споры по поводу строительства детского сада имеют историю длиною в шесть лет. Где только ни пытались построить образовательное учреждение за это время", — пишет издание.

Поначалу подумывали разместить объект в молодом районе города "старый аэродром", но чуть позже жители южной части Камня, заручившись поддержкой нескольких депутатов, внесли предложение построить детсад около школы № 1. После место было перенесено на пустырь — но это место оказалось заболочено и в давние времена было городским кладбищем. А это абсолютно противоречит нормам СанПиН и эстетики.

В общем, по плану новенький детский сад должны были построить к концу 2019 года в рамках губернаторской программы "80х80". Городу было выделено 180 млн. рублей. Однако строительство закончилось, не успев начаться. Причиной стали грунтовые воды, которые хлынули в траншеи под фундамент.

В короткие сроки были выбраны еще два варианта для постройки. Вернулись к первоначальной идее — строить в районе "старого аэродрома" и рассмотрели предложение по расположению объекта на ул. Ленинградская, 119 на месте бывшей воинской части. Представители краевой комиссии на совещании, которое прошло 31 января, рассмотрели все плюсы и минусы и определили, что самым оптимальным будет участок на Ленинградской.

В феврале текущего года на старой строительной площадке начали демонтаж ограждения и перенос стройматериалов на новое место. С этого момента ясли-сад начал строится уже по губернаторской программе "85х85".

Власти тогда заверили, что уже 30 декабря 2019 года будет объявлен набор детей в ясли-сад. До этого момента остается всего лишь пять месяцев, и, казалось бы, за прошедшие полгода должна была появиться хотя бы половина здания. Однако местные жители говорят, что движения минимум.

Само место огорожено, имеется техника и даже ведутся работы. Но паспорта строящегося объекта нет. "Территория полностью очищена от растительности, убраны оставшиеся от воинской части разрушенные кирпичные здания. Вырыт котлован и уже возведен цокольный этаж. Под навесом отдыхают рабочие. Обращаемся к прорабу, пытаемся хоть что-то узнать, но с журналистами общались неохотно. Прояснилось одно — разрешение на строительство на утро 8 июля еще на получено", — пишет издание.

В администрации Каменского района заверили, что разрешение на строительство было выдано как раз 8 июля. До этого времени подрядная организация расчищала территорию, рыла котлован, завезла все необходимые материалы. Цокольный этаж был возведен в считанные дни. Сейчас уже идет официальная работа, в ближайшее время будет подготовлен паспорт объекта.

Также пообещали, что детский сад будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Правда, месяц и число пока еще не обозначены.

Ранее глава Барнаула Сергей Дугин проверил ход строительства школы № 136 в краевой столице. Он посоветовал заниматься благоустройством территории параллельно с отделкой здания, чтобы завершить основные земельные работы до осенних дождей.

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Также к концу года новый детсад должен появиться в барнаульском в квартале 2023. Обещают открыть в срок.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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