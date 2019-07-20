Постановлением правительства России министру экономического развития Максиму Орешкину разрешено увеличить число заместителей до 14, пишет "Российская газета".

Также позволяется придать статус замминистра руководителю Росаккредитации, которую сейчас возглавляет Алексей Херсонцев.

На момент выхода постановления в подчинении у министра экономического развития Максима Орешкина было 12 заместителей, в том числе должность заместителя занимает руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Двенадцатым заместителем в июне стал бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

Должность первого заместителя министра остается вакантной после ухода Алексея Лихачева в Росатом в октябре 2016 года.

Одновременно распоряжением правительства замминистра Савва Шипов назначен статс-секретарем — заместителем министра. Должность статс-секретаря в министерстве оставалась вакантной после того, как в августе 2018 года с этой должности ушел Олег Фомичев.

Ранее Орешкин объяснил, зачем ему дюжина заместителей. По его слова, "это связано с тем, что у Министерства экономического развития самая широкая повестка и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства".