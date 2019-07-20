Две тысячи жителей Алтая были покусаны и поцарапаны с начала 2019 года

За шесть месяцев 2019 года на Алтае было зарегистрировано 2058 человек, подвергшихся нападениям животных, сообщает региональный Роспотребнадзор.

"В том числе от укусов диких животных пострадало 25 человек (1-2% случаев). Среди подвергшихся укусам 742 ребенка в возрасте до 14 лет. Количество лиц, пострадавших от животных, в текущем периоде 2019 года аналогично первому полугодию 2018 года и на 14,4% ниже среднемноголетнего уровня", — рассказали в ведомстве.

При этом, как отмечается, заболеваемость бешенством среди населения Алтая не регистрировалась более 15 лет. А вот случаи заболевания бешенством диких и домашних животных в регионе регистрируются ежегодно..

За шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 11 неблагополучных населенных пунктов (в прошлом году — четыре за этот же период) по бешенству среди животных в девяти районах края (в Благовещенском, Заринском, Косихинском, Крутихинском, Мамонтовском, Новичихинском, Первомайском, Троицком и Шелаболихинском).

В структуре заболеваемости бешенством среди животных 54,5% приходится на долю домашних животных (крупный рогатый скот, собаки, кошки), 45,5% — на диких животных (лисы).

Для профилактики бешенства необходимо решать вопросы по регулированию численности безнадзорных животных в городах и сельской местности.

Населению необходимо соблюдать следующие правила:

приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи (вакцинацией) в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

Бешенство — острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным, характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге — к смерти. Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства. Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей в конце инкубационного периода (до начала проявлений у них признаков болезни).