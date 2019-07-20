Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, в утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура ночью +13...+18, в предгорьях +8...+13 градусов. Днем +24...+29, в отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, в утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле ночью +14...+16, днем +25...+27 градусов. В начале ночи дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с. В конце дня дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с.