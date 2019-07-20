Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди атлетов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) завершился в казахстанском Нур-Султане, пишет "Алтайский спорт".

В составе сборной России принимали участие три алтайских спортсмена. По итогам соревнований, завершившихся 19 июля, сборная завоевала две золотые и две бронзовые медали, заняв пятое место в командном зачете.

На первом месте сборная Китая, на счету которой 7 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая медаль. Второе место заняла команда Нигерии с 3 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями. На третьем месте с отставанием в одну бронзу сборная Ирана.

Из алтайских спортсменов, входивших на этом турнире в сборную России, наиболее успешно выступила Тамара Подпальная. Она стала бронзовым призером соревнований в весовой категории до 55 кг. Ирина Казанцева заняла пятое место в весовой категории до 61 кг, а Петр Филатов — в весе свыше 107 кг.

В марте алтайская спортсменка Подпальная стала 22-кратной чемпионкой России, пожав штангу весом 116 кг в весовой категории 55 кг.