Жители алтайского села скинулись по 200 рублей и починили мост

Жители села Верх-Бехтемир не стали дожидаться финансовой помощи из бюджета и сами отремонтировали пешеходный мост через речку, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

"Были некоторые не согласны, возмущались: "вроде бы и в сельсовете деньги есть, а мы же налоги платим". Пришлось проводить беседы, разговаривать, убеждать. Мы можем ждать, когда все сдадут налоги. Но это никогда не будет быстро и своевременно", — рассказал глава Верх-Бехтемирского сельского совета Александр Пенчев.

Раньше переправа здесь была полностью деревянная. Никто и не помнит, когда ее построили. Вот и решил Пенчев предложить жителям скинуться на ремонт.

Сторонников идеи оказалось больше. Составили смету, объявили сбор средств — по 200 рублей с дома. В итоге за пару дней собрали нужную сумму — около 40 тысяч рублей. Меньше недели ушло на ремонтные работы.

"Надо будет на клуб — на клуб сложимся, без проблем, на мост я сразу же, в первых рядах сдала, сказали бы побольше сдать, я бы и побольше сдала", — рассказала жительница села.

Вдохновленный результатом Пенчев задумал внедрить в селе самообложение — на уличное освещение, благоустройство, очистку дорог от снега и не только. Такая практика была обязательной в советские годы.

"Практически в каждом сельском совете вопрос самообложения обсуждается. Единственное, есть у нас сельсоветы, где граждане еще очень пассивно к этому относятся", — посетовал замглавы Бийского района Юрий Онищенко.

8 сентября в селе проведут референдум по вопросу самообложения.

Ранее в Госдуме решили упростить процедуру сбора денег с граждан. Также предложили ввести обязательные разовые сборы для пополнения местного бюджета. Сегодня установить самообложение можно только на местном референдуме, но авторы документа вышли с инициативой передать этот вопрос на уровень территориального местного самоуправления. Тогда и референдум уже не потребуется, и мнение жителей села никто спрашивать не будет.