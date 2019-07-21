Воскресенье, 21 Июль, 08:40

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,87
€ 70,79
Обь
215см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

21 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы

, ИА "Амител"
В регионе продолжает царить ненастная погода
Осадки не обойдут стороной и Барнаул / Фото: onsmi.ru

Осадки не обойдут стороной и Барнаул / Фото: onsmi.ru

По информации регионального Гидрометцентра, в воскресенье, 21 июля, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода.

На большей части территории пройдут дожди и грозы, а местами – ливни. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 15 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +23°C до +28°C.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +24°C до +26°C. Пасмурно, вечером дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 8 м/с.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:25
Алтайские экологи добились прекращения золотодобычи на реке Ануй 0
08:02
21 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы 0
06:48
Казанская икона Божьей матери: какими чудесами славится святой лик 1
06:32
Первый человек на Луне: как это было 0
06:01
Не забудьте зонтик: какой будет погода в воскресенье в Алтайском крае 0
00:48
Жители алтайского села скинулись по 200 рублей и починили мост 1
23:36
Пятилетнего мальчика из России, увезенного отцом, нашли мертвым в Польше 0
22:58
"Будем продавать пиво в школьных буфетах?": Онищенко подаст в суд на чиновников 0
21:38
Лобовое стекло лопнуло у самолета SSJ-100 во время полета 5
21:12
Россиян предупредили о росте цен на красную икру и рыбу на 30% 2
20:26
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем ради рентабельности бизнеса 4
19:47
Алтайские спортсмены выступили за сборную России на ЧМ по пауэрлифтингу 0
18:54
Новосибирцы, хватая "просрочку", устроили давку у мусорных баков возле "Ленты" 10
18:35
От +8 до +29: погода в Алтайском крае на 21 июля 0
17:59
Сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" земли санатория МВД России 2
17:38
Две тысячи жителей Алтая были покусаны и поцарапаны с начала 2019 года 0
16:59
Правительство разрешило увеличить "Орешкину дюжину" до 14 заместителей 2
16:43
Детский сад в Камне-на-Оби обещали сдать в декабре, но пока нет даже стен 2
15:57
Водитель с лопатой спас девушку от насильника на омской АЗС 4
15:25
Въехал в "Газель" с людьми: ребенок погиб и трое пострадали в ДТП на Алтае 2
14:59
Число микрозаймов выросло в России на 18% в первом полугодии 2
14:45
Машины жителей Бийска могут изменить свой цвет из-за "красочного тумана" 1
13:49
Профессия учителя стала наименее востребованной в России 1
13:30
Родители онкобольных алтайских детей рассказали о проблемах с лекарствами 1
12:53
Карту с украинским Крымом опубликовало посольство России в Великобритании 3
12:08
Путин: серьезно ограничивать стоимость топлива опасно и неправильно 9
11:32
Самолеты вылетели из аэропорта Барнаула после тумана 0
10:59
Барнаулец украл из торгового центра летне-осенний набор одежды 0
10:48
Новую причину инсультов и инфарктов выявили медики 0
09:49
Путин предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян 4
09:20
Барнаул минувшей ночью накрыло туманом "из фильма ужасов" 7
08:53
Основную причину гибели россиян на дорогах назвали в ГИБДД 3
07:09
Сладко, но страшно: подборка неудавшихся тортов 0
06:42
Куда пойти купаться: как отдыхают на павловском озере 3
06:21
Дождливые выходные ждут жителей Алтайского края 20-21 июля 1
06:01
Ход конем: в Барнауле стартовал один из самых главных турниров по шахматам 0
23:40
В ТОП-5 по числу праворульных машин в РФ вошли три города Сибири 0
23:06
Гендиректора УК "Сибирский гурман" подозревают в уклонении от налогов 3
22:35
Уральского туриста оштрафовали за запуск квадрокоптера на Алтае 2
22:15
Усадьбу в античном стиле продают под Барнаулом за 50 млн рублей 1
21:49
Дожди, грозы, ливни и град пройдут в Алтайском крае на выходных 0
21:24
Денег нет. Рассыпается фасад здания детского сада в Барнауле 3
20:59
Барнаульцев приглашают собрать смородину по 160 рублей за кг 7
20:32
Новый закон привел к массовой скупке долевки в Алтайском крае 2
19:43
Трехлетняя девочка из России наелась наркотиков на Ибице 0
19:34
Клевета на майские указы: новосибирского врача уволили после жалоб на зарплаты 1
18:55
Путин пообещал подарить "Мерседес" мальчику из Иркутской области 1
18:05
Барнаульский медцентр будет оказывать высокотехнологичную помощь вне ОМС 5
17:33
Барнаулец убил женщину и с бутылкой водки спрятался в Юбилейном парке 6
17:18
Рост числа россиян с зарплатой выше миллиона объяснили эксперты 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.