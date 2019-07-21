По информации регионального Гидрометцентра, в воскресенье, 21 июля, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода.

На большей части территории пройдут дожди и грозы, а местами – ливни. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 15 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +23°C до +28°C.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +24°C до +26°C. Пасмурно, вечером дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 8 м/с.