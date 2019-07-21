Жители Новосибирска возмущаются резким повышением цен на такси – они поднялись почти в два раза.

Журналистка "Комсомольской правды" заказала такси и выяснила, что вместо привычных 130 рублей с нее запросили 240 рублей.

На вопрос, почему стоимость услуг резко подскочила, объясняют: "из-за дождей". По словам таксистов, в это время количество заказов резко возрастает, но ездить по городу в такую погоду сложнее.

"В дождь спрос был максимальным, цены выросли, — аргументировал сотрудник "Яндекс. Такси". — Потому что ездить по городу сложно, машины портятся, водители рискуют попасть в ДТП".

По его словам, за один такой дождливый день можно заработать 6 тысяч рублей, что намного выше чем обычно.