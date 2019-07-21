Губернатор Виктор Томенко поручил изучить возможность создания портала архивов Алтайского края в 2020 году. Благодаря этому самые востребованные документы Госархива региона станут доступны пользователям интернета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Решение принято по итогам посещения Госархива Алтайского края. В бюджете будущего года предусмотрят средства на приобретение дополнительного оборудования, в частности, нового сканера для перевода архивных документов в электронный вид.

Как рассказала замдиректора архива Елена Егорова, в следующем месяце Госархив планирует запустить работу с запросами граждан в электронном формате. Сейчас для выгрузки на портал архивов региона готовы 4,5 млн образов документов. Эти направления работы осуществляются в рамках цифровизации архивов.

"Архивное дело и архивную деятельность мы приняли от предыдущих поколений. И в надлежащем порядке должны передать следующему поколению, — отметил Виктор Томенко в ходе рабочего визита. — Это серьезная задача, требующая большого внимания, и огромная работа, на первый взгляд незаметная. И если органы государственной власти о ней не позаботятся, этого не сделает никто".

Уже решены вопросы приобретения в краевую собственность дополнительного здания для расширения фондов Государственного архива, установлена новая система пожарного тушения.

Виктор Томенко познакомился с современными условиями работы архива. Ежегодно на постоянное хранение Госархив принимает от 3,4 до 12,9 тысячи единиц документов на различных видах носителей, создано 12 архивных баз, расширяется контент сайта Госархива края.

Алтайский край – один из лидеров в Сибирском федеральном округе по количеству исполняемых запросов граждан (до 145 тысяч в год). В Госархиве ежегодно исполняется от 29,6 до 34,3 тысячи запросов, читальные залы посещают до 1,1 тысячи пользователей.

Сегодня через сайт архива можно удаленно получить сведения о заголовках 88% дел государственного архива. Растет количество посещений портала — с 54,4 тысячи в 2010 году до 336 тысяч в 2018 году.