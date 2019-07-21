Три человека пострадали в ДТП с участием жителя Омска в Чемальском районе, сообщает МВД по Республике Алтай.

Столкновение внедорожников случилось вечером 19 июля на 19 км трассы "Усть-Сема – Чемал — Куюс". По предварительным данным правоохранителей, 46-летний омич на Renault Duster протаранил припаркованный на проезжей части Range Rover Sport, за рулем которого находился турист из Новосибирска.

В результате аварии пострадали трое пассажиров французского автомобиля. Женщине 47 лет и 22-летнему молодому человеку оказана медицинская помощь на месте ДТП. Госпитализация потребовалась 54-летней женщине. Она получила серьезные травмы.

Исследование на наличие алкоголя в крови водителей показало, что они были трезвые. По факту происшествия полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.