Смертельный наезд на лося случился в ночь на воскресенье, 21 июля, в Мошковском районе, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате пострадал ребенок, которые находились в автомобиле Toyota Camry. Он получил травму головы. Дикое животное погибло.

По предварительной информации правоохранителей, водитель попытался избежать столкновения с лосем, но он вышел на дорогу прямо перед транспортным средством.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося.