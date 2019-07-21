В субботу, 27 июля, в Барнауле пройдет уже ставшая традиционной акция по раздельному сбору бытовых отходов. Организаторы акции – НКО "Мусора. Больше. Нет".

Цель проекта – прием у населения мусора, разделенного на фракции: бумагу, пластик, стекло, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные для окружающей среды отходы, такие как батарейки и энергосберегающие лампы.

По итогам каждой акции на полигон попадает меньше опасных отходов и отходов, пригодных для вторичной переработки.

Вторсырье можно сдать с 10:00 до 13:00 парке спорта имени Смертина, а с 12:00 до 15:00 – рядом с Геомаркетом (проспект Ленина 154а, место к1).

В числе прочего там будут принимать ненужную бытовую технику, картриджи фильтров и другие съемные элементы водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD- и DVD-диски.

Также по городу будет курсировать мобильный пункт раздельного сбора вторсырья. С его маршрутами можно ознакомиться в группе НКО "Мусора. Больше. Нет".