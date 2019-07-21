Две высотки с перерывом ровно в час загорелись в Новосибирске вечером 20 июля, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В 19:33 поступило сообщение о пожаре на балконе 17-этажного дома на улице Твардовского в Первомайском районе. Огонь потушили силами 26 спасателей с привлечением 8 единиц техники. Пламя повредило вещи, которые складировали на балконе.

В 20:33 балкон загорелся в квартире 10-этажного дома на улице Бронная. На этот раз возгорание удалось потушить собственными силами до прибытия пожарных расчетов.