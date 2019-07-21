Кадры с перевернувшимся в центре краевой столицы легковым автомобилем опубликовали в воскресенье, 21 июля, в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

На них видно, что автомобиль марки ВАЗ лежит на крыше в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

Пострадал ли кто-нибудь из пассажиров "Жигулей" – неизвестно. Подробностей аварии также не сообщается.

Подписчики предполагают, что один из водителей пытался "проскочить" на запрещающий сигнал светофора, но не успел и получил удар в боковую часть машины.