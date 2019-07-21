Воскресенье, 21 Июль, 17:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,87
€ 70,79
Обь
215см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Автомобиль "Жигули" перевернулся в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Авария случилась на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской
Фото: Анастасия Кочнева / vk.com/barneos22

Фото: Анастасия Кочнева / vk.com/barneos22

Кадры с перевернувшимся в центре краевой столицы легковым автомобилем опубликовали в воскресенье, 21 июля, в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

На них видно, что автомобиль марки ВАЗ лежит на крыше в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

Пострадал ли кто-нибудь из пассажиров "Жигулей" – неизвестно. Подробностей аварии также не сообщается.

Подписчики предполагают, что один из водителей пытался "проскочить" на запрещающий сигнал светофора, но не успел и получил удар в боковую часть машины.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
17:12
Парень пойдет под суд за секс со школьницей в Горном Алтае 0
16:44
МЧС раскрыло причину дымки в Алтайском крае 0
16:26
Путин ожидает снижения ставок по ипотеке в 2019 году 0
15:52
Автомобиль "Жигули" перевернулся в центре Барнаула 0
15:22
Две высотки загорелись за час в Новосибирске 1
14:50
Певица Molly предстала обнаженной после концерта в Altay Palace 1
14:27
Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Барнауле 1
13:57
"Жутковато стало": туристов напугал памятник без лица на Алтае 0
13:29
Алтайский край получит 34,8 млрд рублей на нацпроект "Демография" 1
12:54
Житель Новосибирска насмерть сбил лося, пострадал ребенок 0
12:30
Туристы из Омска и Новосибирска попали в жесткое ДТП на Алтае 1
11:55
Онлайн-доступ в Госархив откроют жителям Алтайского края 1
11:25
"На-На", Корнелюк и Лолита под дождем. Заринск отметил День города 2
10:36
Асфальт провалился в Барнауле рядом с гостиницей "Сибирь" 8
10:04
Таксисты Новосибирска вдвое подняли цены из-за дождей 0
09:39
Международный чемпионат по рафтингу проведут в Горном Алтае 0
09:06
21 июля в Барнауле пройдет масштабный конноспортивный праздник 0
08:35
Алтайские экологи добились прекращения золотодобычи на реке Ануй 3
08:02
21 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы 0
06:48
Казанская икона Божьей матери: какими чудесами славится святой лик 3
06:32
Первый человек на Луне: как это было 0
06:01
Не забудьте зонтик: какой будет погода в воскресенье в Алтайском крае 0
00:48
Жители алтайского села скинулись по 200 рублей и починили мост 2
23:36
Пятилетнего мальчика из России, увезенного отцом, нашли мертвым в Польше 0
22:58
"Будем продавать пиво в школьных буфетах?": Онищенко подаст в суд на чиновников 6
21:38
Лобовое стекло лопнуло у самолета SSJ-100 во время полета 12
21:12
Россиян предупредили о росте цен на красную икру и рыбу на 30% 6
20:26
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем ради рентабельности бизнеса 8
19:47
Алтайские спортсмены выступили за сборную России на ЧМ по пауэрлифтингу 0
18:54
Новосибирцы, хватая "просрочку", устроили давку у мусорных баков возле "Ленты" 16
18:35
От +8 до +29: погода в Алтайском крае на 21 июля 0
17:59
Сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" земли санатория МВД России 3
17:38
Две тысячи жителей Алтая были покусаны и поцарапаны с начала 2019 года 0
16:59
Правительство разрешило увеличить "Орешкину дюжину" до 14 заместителей 2
16:43
Детский сад в Камне-на-Оби обещали сдать в декабре, но пока нет даже стен 2
15:57
Водитель с лопатой спас девушку от насильника на омской АЗС 4
15:25
Въехал в "Газель" с людьми: ребенок погиб и трое пострадали в ДТП на Алтае 2
14:59
Число микрозаймов выросло в России на 18% в первом полугодии 2
14:45
Машины жителей Бийска могут изменить свой цвет из-за "красочного тумана" 2
13:49
Профессия учителя стала наименее востребованной в России 1
13:30
Родители онкобольных алтайских детей рассказали о проблемах с лекарствами 1
12:53
Карту с украинским Крымом опубликовало посольство России в Великобритании 3
12:08
Путин: серьезно ограничивать стоимость топлива опасно и неправильно 10
11:32
Самолеты вылетели из аэропорта Барнаула после тумана 0
10:59
Барнаулец украл из торгового центра летне-осенний набор одежды 0
10:48
Новую причину инсультов и инфарктов выявили медики 0
09:49
Путин предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян 4
09:20
Барнаул минувшей ночью накрыло туманом "из фильма ужасов" 7
08:53
Основную причину гибели россиян на дорогах назвали в ГИБДД 3
07:09
Сладко, но страшно: подборка неудавшихся тортов 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.