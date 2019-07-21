Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ожидает снижения ставок по ипотеке в 2019 году, сообщает "Российская газета".

По его словам, почти половина населения страны желает улучшить свои жилищные условия. В связи с этим правительству и ЦБ поставлена задача добиться ставки по ипотечным кредитам ниже 8%.

Вместе с тем, российский лидер заметил, что время достижения такого показателя зависит от многих факторов, в том числе от состояния экономики и банковского сектора. Путин обратил внимание, что после снижения ключевой ставки проценты по ипотеке идут на снижение.

"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", — поделился ожиданиями президент.

Он также напомнил, что в России действуют шестипроцентная льготная ставка для семей с двумя детьми, которые могут рассчитывать также на дополнительные 450 тысяч рублей на погашение ипотеке при рождении третьего или последующего ребенка.