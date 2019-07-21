В Новосибирске выдано разрешение на строительство первого 45-этажного здания в городе, сообщает НГС. Оно станет самым высоким в городе.
Ранее в областной столице не разрешали строить высотки, насчитывающие больше 30 этажей.
Небоскреб появится на улице Коммунистической. Его высота составит около 150 метров. Застройщиком выступила компания "Новый Мир Химметалл".
Комментарии
Символично. Символ капитализма на улице Коммунистической. Ну а так как-то вяленько, в Екатеринбурге башня "Исеть" больше 200 м и "Высоцкий" тоже под 200 м.