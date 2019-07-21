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Новости

Первый 45-этажный небоскреб могут построить в Новосибирске

, ИА "Амител"
Высота здания будет достигать 150 метров
Фото: департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Фото: департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

В Новосибирске выдано разрешение на строительство первого 45-этажного здания в городе, сообщает НГС. Оно станет самым высоким в городе.

Ранее в областной столице не разрешали строить высотки, насчитывающие больше 30 этажей.

Небоскреб появится на улице Коммунистической. Его высота составит около 150 метров. Застройщиком выступила компания "Новый Мир Химметалл".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.07.2019 19:53
АБОРИГЕН

Символично. Символ капитализма на улице Коммунистической. Ну а так как-то вяленько, в Екатеринбурге башня "Исеть" больше 200 м и "Высоцкий" тоже под 200 м.

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