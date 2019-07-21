В Новосибирске выдано разрешение на строительство первого 45-этажного здания в городе, сообщает НГС. Оно станет самым высоким в городе.

Ранее в областной столице не разрешали строить высотки, насчитывающие больше 30 этажей.

Небоскреб появится на улице Коммунистической. Его высота составит около 150 метров. Застройщиком выступила компания "Новый Мир Химметалл".