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Жил такой парень: главные фильмы в жизни Василия Шукшина

, ИА "Амител"
Великому алтайскому писателю, актеру и режиссеру исполнилось бы 90 лет

Писатель, режиссер, киносценарист и актер – трудно сказать, в каком из этих направлений лучше всего реализовал себя Василий Шукшин. Удивительно, но в отличие от литературной деятельности, фильмы нашего земляка практически не изучены. Конечно, каждый год о Шукшине выходят новые книги, в которых писатели открывают неизведанные страницы из его биографии. Известно, что великий китайский режиссер Чжан Имоу поступил в институт кинематографии под влиянием фильмов Василия Шукшина.

И в первых работах постановщика чувствуется почерк советского коллеги, стиль, почерк, простота, лаконичность, яркость. К сожалению, Василий Шукшин, как и его однокурсник Андрей Тарковский, ушел из жизни слишком рано и после себя оставил только несколько фильмов. Однако каждый из них навсегда останется в истории мирового и советского кино. К 90-летнему юбилею нашего земляка мы решили вспомнить главные фильмы в творчестве Шукшина-режиссера и Шукшина-актера.

В литературу Шукшина привел именно кинематограф. Он окончил Институт кинематографии и стал режиссером. Но уже тогда в нем сформировался писатель. Причем писатель-драматург, писатель-сценарист. В 1956 году состоялся дебют Шукшина в кино. Речь идет о фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Во второй серии он сыграл в крошечном эпизоде – изобразил выглядывающего из-за плетня матроса. Летом следующего года Шукшин оказался на практике в Одессе и совершенно внезапно получил приглашение от режиссера Марлена Хуциева сыграть главную роль в его фильме "Два Федора".

"Когда деревья были большими" (1961 год)

В 1960 году Василий Шукшин окончил ВГИК. Его дипломная работа – короткометражный фильм "Из Лебяжьего сообщают" – осталась незамеченной. Посмотрев его, многие коллеги Шукшина посчитали фильм несовременным, в какой-то мере даже скучным. Зато актерская карьера Шукшина в те годы складывалась гораздо успешнее, чем режиссерская. После фильма "Два Федора" приглашения сниматься посыпались на него со всех сторон. Буквально за короткий период Шукшин снялся в целом ряде картин: "Золотой эшелон" (1959), "Простая история" (1960), "Когда деревья были большими". Именно последняя работа стала одной из лучших в фильмографии нашего земляка. Довольно трогательна история про фронтовика Иорданова. Однажды он едет в село и выдает себя за отца местной девушки. Для Юрия Никулина картина "Когда деревья были большими" стала едва ли не первой драматической ролью на большом экране. Василий Шукшин в ней сыграл председателя колхоза. Понятно, что Шукшин был таким и в жизни: решительным, работящим и честным.

"Живет такой парень" (1964 год)

Лучшие роли Шукшин, безусловно, сыграл в собственных фильмах. Как и всякий большой режиссер, он создал свой относительно постоянный актерский ансамбль: Леонид Куравлев, Всеволод Санаев, Лидия Федосеева-Шукшина и Георгий Бурков. В основу сценария "Живет такой парень" взяты рассказы из "Сельских жителей": "Классный водитель" и "Гринька Малюгин". Дебют удался, и Василий Макарович со своей картиной получил сразу два приза. Причем один на фестивале в Венеции, где ленту тепло встретили критики. В это же время коллега Шукшина – Андрей Тарковский – получает "Золотого льва" в той же Венеции и становится мировой суперзвездой. Впоследствии каждый новый фильм Тарковского будут звать в Венецию или Канны. Шукшин же делал кино, которое пользовалось любовью в основном на советском рынке. Не менее важным можно считать, что съемки ленты прошли на Алтае – родине режиссера.

"Ваш сын и брат" (1966 год)

Следующая роль Леонида Куравлева у Шукшина стала не менее культовой. Литературной основой для фильма послужили рассказы Василия Макаровича "Степка", "Змеиный яд", "Игнаха приехал". Связкой трех новелл служит мотив возвращения в деревню, который позволяет раскрыть характеры братьев в их отношении к родному дому. Шукшин снимает в родных местах тех персонажей, жизнь которых он хорошо знает, часто выводя в кадр своих земляков. Народная картина, которая отправляет зрителей в будни российской глубинки с ее чудиками и живыми героями. Фильм "Ваш сын и брат" посмотрели 15 миллионов человек. Через год после выхода фильма на экраны Василию Шукшину (за сценарий и режиссуру) и Всеволоду Санаеву (за роль Ермолая Воеводина) была присуждена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых.

"Комиссар" (1967 год)

Шукшин-актер в конце 60-х был не менее востребованным. Яркий пример – военная  драма о комиссаре Вавиловой, которая в разгар Гражданской войны поселяется в еврейской семье и рожает там ребенка. Фильм был запрещен для показа более 20 лет. Для режиссера Александра Аскольдова эта картина стала первой и последней в его кинематографической карьере. Шукшинский командир является одним из самых сильных образов в советском кино. В нескольких сценах в парке с Нонной Мордюковой он показал трагизм героя, неравнодушие человека, который обязан сделать выбор между долгом и совестью.

"Странные люди" (1970 год)

Из всех пяти режиссерских фильмов Василия Шушкина этот вспоминают реже всех. Или вообще не помнят. Киноальманах состоит из новелл писателя: "Братка", "Роковой выстрел", "Думы". Все они про чудиков – про тех, кто любит собак и сыщиков, кто с детства мечтал стать шпионом, кто травит байки, в которые первый сам и верит, кому до смерти хочется увидеть себя в гробу. Шукшин сам не любил эту картину, утверждая, что по-настоящему в его режиссерской карьере было только два хороших фильма: "Печки-лавочки" и "Калина красная".

"Печки-лавочки" (1972 год)

Уже в середине 1960-х Шукшин разрабатывал замысел фильма о Степане Разине, готовя роль казачьего атамана для себя. Однако не сложилось. И вместо этого режиссер берется за съемки фильма "Печки-лавочки". Именно в ней он один из первых применяет документальную манеру съемок, которую сегодня часто используют многие молодые российские режиссеры, включая Валерию Гай-Германику, Алексея Федорченко и Юрия Быкова.

В "Печках-лавочках" сошлись три творческих начала Шукшина: сценариста, режиссера и актера. Изначально Шукшин сниматься в главной роли не планировал. В образе Ивана Расторгуева он видел своего любимого актера Леонида Куравлева. Однако тот отказался. И тогда в своем лучшем фильме Шукшин сыграл сам, а еще снял жену и дочек, из-за чего сам называл его "семейным".

В "Печках-лавочках" Шукшин развил тему возвращения домой, начатую еще в ленте "Ваш сын и брат". Еще тема новой работы – путешествие из алтайской деревни, через Москву, на юг. Для героя Шукшина – обычного жителя села – это означало настоящую перемену в жизни, новый этап. Именно поиск самого себя через дорогу – настоящий лейтмотив фильма. Не случайно в честь фильмов Шукшина называют даже поезда. В финале герой Расторгуев сидит на горе Пикет – одном из символов Алтайского края. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов со всех уголков Сибири, чтобы, как и Василий Макарович, побыть на горе Пикет.

"Калина красная (1973 год)

"Печки-лавочки" – на тот момент лучший фильм в карьере режиссера. При этом он довольно плохо был принят зрителем. Однако всесоюзную любовь приобрела последняя работа Шукшина-режиссера. Фильм "Калина красная" стал настоящим прорывом в отечественном кинематографе. На VII Всесоюзном кинофестивале в Баку в апреле 1974 года картина получила главный приз – первый случай в практике проведения отечественных кинофорумов. 62,5 миллиона зрителей. С годами лента обрел статус одного из лучших отечественных фильмов всех времен.

И эту картину Госкино не хотело выпускать на экраны. Требовали переделать то один эпизод, то другой. Работа над этими переделками измотала Шукшина, а тут поступает предложение от Сергея Бондарчука – роль в новом фильме.

"Они сражались за Родину" (1975 год)

Военная драма признана лучшим фильмом по мнению издания "Советский экран". Сюжет повествует о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю выживших в войне солдат, ведущих отступление к Сталинграду. Фильм рассказывает о подвиге простых людей на поле военных действий, о дружбе и взаимоуважении, а также о том, на какие героические поступки способны люди в самых нечеловеческих условиях. Шукшина на экране не много. Даже он слегка теряется на фоне превосходного актерского ансамбля – одного из лучших в истории отечественного кино. Этот фильм стал для Василия Шукшина последним: актер скончался во время съемок. Его роль озвучивал другой известный актер Игорь Ефимов.

Василий Макарович внес большой вклад в формирование советской кинодраматургии. Для Шукшина кино неразрывно было связано с литературой. Благодаря писательскому таланту нашего земляка его герои становились народными любимцами и поражали своей достоверностью и подлинностью.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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