ВНИИ труда назвал учителей средней школы и бухгалтеров в числе наименее востребованных профессий на конец 2018 года, сообщает РИА Новости.

Такие выводы исследовательский институт сделал на основании данных Росстата по спросу на работников в крупных и средних организациях.

Несмотря на распространенность профессии, потребность в учителях составляет 1%, а в бухгалтерах – 1,4%.

Согласно данным исследователей, практически отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также среднем персонале библиотек, музеев и художественных галерей.