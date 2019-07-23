В жизни есть по-настоящему важные вещи и одна из них – это надежное жилье. Компания "Регионстрой" возводит именно такие дома.

Новый проект – ЖК "Нагорный" – включает все самое лучшее для вашей жизни: кирпичный дом, высококачественные материалы, эргономичные планировки, витражное остекление. Все это по уникальной цене и с потрясающим видом в подарок.

Жилой комплекс "Нагорный" расположен в экологически чистом месте Центрального района города Барнаула по адресу ул. Аванесова, 44.

17-этажный кирпичный дом состоит из четырех блок-секций с разнообразными планировками одно-, двух-, трех-, четырехкомнатных квартир.

Расположение дома в нагорной части дает возможность увидеть все уголки старого города и просторы реки Обь.

Комфорт и надежность

В доме предусмотрена крышная газовая котельная, во дворе установлена трансформаторная подстанция, что обеспечит бесперебойную подачу необходимых энергоресурсов. Подземная парковка на 72 машино-места. Продуктовый супермаркет прямо на первом этаже дома.

Инфраструктура жилого комплекса

Новостройка расположена на красной линии, в шаговой доступности находится детский сад, остановки общественного транспорта, Нагорный парк, лыжные базы.

Проектом предусмотрены:

индивидуальный дизайн мест общего пользования;

современная и безопасная детская площадка;

игровые и спортивные комплексы, тренажеры для детей и взрослых;

по два грузопассажирских лифта в каждой блок-секции;

закрытая придомовая территория;

панорамное остекление верхних этажей.

Как купить:

за счет собственных средств;

в рассрочку, предоставляемую застройщиком;

за счет средств ипотечного кредитования;

с использованием средств материнского капитала;

воспользовавшись военной ипотекой.

Воплощайте свои мечты в реальность!

Проектная декларация на сайте dom22.su.

Ждем вас в наших офисах продаж:

пр. Космонавтов, 18к: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

ул. Аванесова, 44: с 9:00 до 18:00 в понедельник, среду, пятницу

Телефон отдела продаж: 8 (3852) 271-990, 571-990