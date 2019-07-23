В жизни есть по-настоящему важные вещи и одна из них – это надежное жилье. Компания "Регионстрой" возводит именно такие дома.
Новый проект – ЖК "Нагорный" – включает все самое лучшее для вашей жизни: кирпичный дом, высококачественные материалы, эргономичные планировки, витражное остекление. Все это по уникальной цене и с потрясающим видом в подарок.
Жилой комплекс "Нагорный" расположен в экологически чистом месте Центрального района города Барнаула по адресу ул. Аванесова, 44.
17-этажный кирпичный дом состоит из четырех блок-секций с разнообразными планировками одно-, двух-, трех-, четырехкомнатных квартир.
Расположение дома в нагорной части дает возможность увидеть все уголки старого города и просторы реки Обь.
Комфорт и надежность
В доме предусмотрена крышная газовая котельная, во дворе установлена трансформаторная подстанция, что обеспечит бесперебойную подачу необходимых энергоресурсов. Подземная парковка на 72 машино-места. Продуктовый супермаркет прямо на первом этаже дома.
Инфраструктура жилого комплекса
Новостройка расположена на красной линии, в шаговой доступности находится детский сад, остановки общественного транспорта, Нагорный парк, лыжные базы.
Проектом предусмотрены:
- индивидуальный дизайн мест общего пользования;
- современная и безопасная детская площадка;
- игровые и спортивные комплексы, тренажеры для детей и взрослых;
- по два грузопассажирских лифта в каждой блок-секции;
- закрытая придомовая территория;
- панорамное остекление верхних этажей.
Как купить:
- за счет собственных средств;
- в рассрочку, предоставляемую застройщиком;
- за счет средств ипотечного кредитования;
- с использованием средств материнского капитала;
- воспользовавшись военной ипотекой.
Воплощайте свои мечты в реальность!
Проектная декларация на сайте dom22.su.
Ждем вас в наших офисах продаж:
пр. Космонавтов, 18к: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу
ул. Аванесова, 44: с 9:00 до 18:00 в понедельник, среду, пятницу
Телефон отдела продаж: 8 (3852) 271-990, 571-990