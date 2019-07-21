ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало на своем сайте прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона в период до 24 июля.

Так, по-прежнему в крае сохраняется высокий риск техногенных и лесных пожаров, ДТП и происшествий на системах ЖКХ. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+18°C, а днем будет +15…+22°C. В течение периода прогнозируются осадки, местами сильные.

Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Первомайском и Родинском районе.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий, в частности, осадков. Самыми опасными в этот период могут стать трассы: P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск – Казахстан), К-02 (Павловск – Камень-на-Оби – Новосибирск) и К-06 (Бийск — Белокуриха), а также автодороги Алейского, Бийского и Первомайского районов.