Представитель посольства Туркменистана в России опроверг слухи о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника издания, сообщения СМИ о якобы кончине национального лидера совершенно не соответствуют действительности.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация", — заявили в дипконсульстве.

Ранее Amic.ru писал о том, что "похороненный" СМИ президент Туркменистана поздравил народ с праздником на следующий день после того, как он якобы умер.

Бердымухамедову в этом году исполнилось 62 года. В 2017 году он был переизбран президентом Туркменистана на третий срок. Согласно последним изменениям в Конституции страны, лидер страны после избрания вступил в полномочия на семь лет.