Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что во втором квартале 2019 года средний размер потребительского кредита составил 188,4 тысячи рублей. Это на 6,9% выше, чем в первом квартале.

Как сообщает ТАСС, если сравнивать показатели января и июня, то рост получится еще более внушительным – 10,4% (17,7 тысячи рублей).

Наиболее крупные потребкредиты выдавали в Москве (в среднем 422 тыс. рублей), Московской области (306,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (297,3 тыс.).

Размер их в сравнении со II кварталом 2018 года сильнее всего подскочил в Хабаровском крае (на 15,4%), Кемеровской (+14,9%) и Тюменской (+14,8%) областях.

Эксперты отмечают, что такая тенденция говорит о том, что банки предпочитают давать кредиты тем, кто уже зарекомендовал себя как надежный заемщик, предпочитая увеличивать размер займа, а не количество клиентов, часть из которых может оказаться неплатежеспособными.

"В последнее время банки предоставляют кредиты (в том числе и потребительские) значительно более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов", — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.