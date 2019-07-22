Фото: visitaltai.info
На фестивале "Всэ будэ смачно", который в пятый раз прошел в Романовском районе, съели две тонны вареников с 50 различными начинками, сообщает "Алтайтурцентр".
Второй год подряд он проходит не на Гуселетовских озерах, а в самом райцентре, где в прошлом году открыли двухметровый памятник варенику.
Посмотреть на кулинарные конкурсы и творческие номера в минувший уик-энд приехали тысячи туристов со всей Сибири. Фестиваль открылся красочным парадом, где продефилировали участники конкурса костюмов.
Помимо соревнований в кулинарном мастерстве и дегустации самых изысканных вареников, фестиваль включал и музыкальную составляющую. На сцене выступили творческие коллективы, в том числе солисты и народные ансамбли из регионов Сибири и Украины.
Для любителей сувениров была организована ярмарка ремесленников, где можно было приобрести плетеные корзины, игрушки и различные лакомства.
Изюминкой этого фестиваля стал торт, приготовленный к пятилетнему юбилею мероприятия. Он включал в себя 50 кг вареников.
Комментарии
Нахаляву могли бы и 5т съесть!
Там халявы не было.15-29 рублей за вареник. Даже фотозона платные были.
Всэ будэ смачно
из регионов Сибири и Украины
О, дружба с Украиной
а хде жовто-блакитные цвета...
Цена вареника со стоимостью кирпича...я бы наверное ушел оттуда голодным. Или надо уже сытым туда идти
Аул с утра в пробках стоит проспект Картавого перекрыли в районе "ментовской фазанки"
Аульцев с утра или вчера нельзя было оповестить ?
Или новость про вареники важнее?
22.07.2019 11:17
БарнАулец
Всем это было давно известно. Только оленей много и они ничего не знают.
Наверное оповестили барнаульцев, а в ауле никто не слышал
Да просто это чудо Аульское еще не протрезвело окончательно.
Халявы там никакой не было. Все платное. Дегустации тоже не было. Даже тупо какой-то стог сена с деревянными граблями, возле него фотаешься на свой телефон -50 р отдаешь... Да и все остальное втридорога. Вареники 15-29 рублей за штучку. Приехали, посмотрели на цены, поехали в Гуселетово на озёра. Ну нафиг.
опять нашему турисьту не зашло...
Так це Европа, там все дорого
22.07.2019 11:25
- гость -
22.07.2019 11:47
гость
22.07.2019 11:49
- гость -
Ну скинь тогда ссылочку от кукловодов, на перекрытие прЛенина
22.07.2019 13:01
- гость -
Держи, олешек.
https://www.amic.ru/news/443833/