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На фестивале "Всэ будэ смачно", который в пятый раз прошел в Романовском районе, съели две тонны вареников с 50 различными начинками, сообщает "Алтайтурцентр".

Второй год подряд он проходит не на Гуселетовских озерах, а в самом райцентре, где в прошлом году открыли двухметровый памятник варенику.

Посмотреть на кулинарные конкурсы и творческие номера в минувший уик-энд приехали тысячи туристов со всей Сибири. Фестиваль открылся красочным парадом, где продефилировали участники конкурса костюмов.

Помимо соревнований в кулинарном мастерстве и дегустации самых изысканных вареников, фестиваль включал и музыкальную составляющую. На сцене выступили творческие коллективы, в том числе солисты и народные ансамбли из регионов Сибири и Украины.

Для любителей сувениров была организована ярмарка ремесленников, где можно было приобрести плетеные корзины, игрушки и различные лакомства.

Изюминкой этого фестиваля стал торт, приготовленный к пятилетнему юбилею мероприятия. Он включал в себя 50 кг вареников.