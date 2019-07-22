Улаганский межрайонный следственный отдел инициировал проведение процессуальной проверки по факту гибели 62-летнего бийчанина под лавиной в горах Алтая, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

21 июля группа из восьми туристов, проживающих в Барнауле, Бийске и Новосибирске, при восхождении на гору Ак-Тру Северо-Чуйского хребта попала в район схода лавины.

Двое участников похода оказались под снежной массой. Их извлекли товарищи по группе, но только один из двух к тому моменту был жив.

О случившемся туристы сообщили в ГУ МЧС России по Республики Алтай, после чего тело погибшего эвакуировали в морг Горно-Алтайска для определения причины смерти.