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Новости

Дугин назначил нового заместителя вместо уволенного за взятку Алексеенко

, ИА "Амител"
Глава города нашел, кого назначить на место заместителя мэра по городскому хозяйству
Фото: мэрия Барнаула

Фото: мэрия Барнаула

Сергей Дугин назначил нового заместителя мэра Барнаула по городскому хозяйству. Согласно распоряжению главы города с 22 июля на должность заместителя главы администрации города Барнаула назначен Андрей Федоров (на фото справа). Ранее ее занимал Александр Алексеенко, уволенный со скандалом после задержания за взятку.

Назначение Андрея Федорова продолжает курс на омоложение кадров, взятый Сергеем Дугиным. Новый заместитель мэра родился 27 апреля 1987 года. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 2009 году экономистом Барнаульского аппаратурно-механического завода.

С ноября 2009 года в управлении коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района г. Барнаула замещал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника. В декабре 2012 года назначен на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района г. Барнаула, а в декабре 2015 года переведен на должность первого заместителя главы администрации Железнодорожного района г. Барнаула.

Что касается Александра Алексеенко, то сейчас против него продолжается расследование уголовного дела. По версии следствия, в течение 2017-2019 годов в городе Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более одного миллиона рублей за незаконные действия в пользу этого юридического лица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Отметим, ранее из администрации Барнаула также уволился начальник комитета по физической культуре и спорту Алексей Каретников.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

22.07.2019 11:36
Гость

Отличная новость!

0  0
22.07.2019 11:40
- гость -

Дулина самого, за транспортный коллапс, устроенный на по.Ленина, следует как "врага народа", со всей пролетарской ненавистью...

0  0
22.07.2019 11:42
максим

здравое решение. очень рад за этого Андрея. он достоин этого.

0  0
22.07.2019 11:48
- гость -

Достойное назначение

0  0
22.07.2019 11:51
гость

юный член правящей партии жив?

0  0
22.07.2019 12:21
Гость

Чей родственник? Кто у него блат или сестла? Кто-нибудь знает?

0  0
22.07.2019 12:30
- гость -

Очередной мажорик, от армии косящий

0  0
22.07.2019 12:34
Гость

Мама хозуправление администрации города возглавляла, так что чужих там не бывает.

0  0
22.07.2019 12:45
- гость -

А щас мамашка где?

0  0
22.07.2019 12:52
- гость -

сидит поди.....на пенсии

0  0
22.07.2019 12:53
- гость -

а про второго на фото почему ничего не рассказали. Зачем он тут

0  0
22.07.2019 13:07
- гость -

А он уже тут бывалый, смотри какой упитанный, знает как себя держать перед камерой. Это этот цуцик как манекен с ватными руками не знамо куда девать. Ничего обрусеет, будет не тоньше первого...

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