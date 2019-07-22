Женщина погибла в результате наезда грузового автомобиля в Тальменском районе Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"ДТП произошло 21 июля 2019 года в 23 часа 25 минут на 179-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе с. Озерки Тальменского района", – рассказывает ведомство.

По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем MAN TGS, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, допустил наезд на женщину 1971 года рождения, внезапно вышедшую на проезжую часть.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в регионе произошло ДТП с двумя погибшими. По предварительной информации, водитель "Мерседеса" находился в состоянии алкогольного опьянения.