ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Барнауле

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник днем, 22 июля, в Барнауле на улице Взлетной, 2а, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Как видно по записи с камер видеонаблюдения, выезжая со двора, водитель не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с другим автомобилем, который от удара отбросило в сторону припаркованных автомобилей. Пострадавших нет.