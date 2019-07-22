ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Барнауле

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник днем, 22 июля, в Барнауле на улице Взлетной, 2а, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Как видно по записи с камер видеонаблюдения, выезжая со двора, водитель не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с другим автомобилем, который от удара отбросило в сторону припаркованных автомобилей. Пострадавших нет.
Комментарии
Так красный еще и уехал?
Вообще там вежливый водитель на белой иномарке, с одной стороны молодец, что пропускал красную машину, но в итоге получилось, что он и его зацепил, отблагодарив. Без вежливости на дорогах некуда, но по правилам он его не обязан был пропускать и если бы не пропустил, ничего бы не было. Красному было не видно второго ряда
Никуда не уехал, дальше проехал, его тоже зацепило. По видео ждал что выйдет дама, и она вышла, как же это предсказуемо. Хорошо что пострадавших нет.
Вообще хорошо, что видео есть. На бабу могли и повесить
22.07.2019 13:39
гость
Каким образом - то на нее повесить?
баран. по другому не скажешь
Кто тут о дамах за рулём на прошлой неделе рассказывал? ))) Ой фсё и прямо поехала - ни следов торможения нефига.... Ей 10.1 ПДД за столкновение с припаркованными машинами. И убытки само собой. Парняга на велике вообще в рубашке родился...
Бараны пропустили оленя и тот напоролся на овцу.
22.07.2019 13:48
Бггг
А как вы определили, что в красной машине баба?
я не поняла. Он ударил машину и уехал?
22.07.2019 13:48
Бггг
точно. вчера вечером с сада возвращался. на кольце змеиногорский-южный тракты чуть кукушка на тииде в бок не прилетела. хорошо, что всегда на летящих со стороны города гляжу.
22.07.2019 13:46
- гость -
Каким образом - то на нее повесить?
А вон Бггг 22.07.2019 13:48 все разъяснил
На летящих по главной всегда глядеть надо
А то права отберут. Если в красной сбоку пассажир был и ему в бок прилетело бы, то все вообще было бы плохо
Некоторые так сидящую справа жену поставляют
22.07.2019 13:56
- гость -
это я была. сам ты кукушка
22.07.2019 14:00
- гость -
кукушка цвет своей тииды назови. и сколько вас кукушек в машине было?
22.07.2019 14:04
- гость -
розовая.
6 человек и баян
22.07.2019 14:04
- гость -
ты брехливая кукушка. пшла отсюда!
22.07.2019 13:56
- гость -
Купи права, лапоть
По видео видно что черная машина уходила от столкновения, а это уже нарушение правил и могут впаять обоюдку
Есть такая книжечка синенькая. " Правила Дорожного Движения" называется. Нужно ее время от времени пролистывать, освежать в памяти
22.07.2019 14:12
- гость -
никуда она не уходила. ее от удара понесло
Что еще за хрень, надо всегда уходить от столкновения. Если уйдешь от столкновения можно вообще ДТП избежать. Или минимизировать последствия. Зачем из принципа идти в лобовую, типа, умру, но буду прав?
22.07.2019 14:20
гость Да, надо умирать правым. И на своей полосе. А то ишь ты уходить от столкновения вздумали...
Понятно, что иногда уход от столкновения может не улучшить, а ухудшить последствия, но в данной ситуации, женщина, как раз, не среагировала и никуда не уходила, а как шла прямо, так и шла. Там красный выворачивал и если синий тоже чуть взял бы вправо, может бы разъехались. Правда там еще затормозить перед стоящими надо было успеть. Но она никуда не уходил, а шла прямо по своей, по главной
22.07.2019 14:25
- гость -
Не, я ухожу. Ну и что, что я прав, олень через 3 года выйдет и дальше будет на встречку выскакивать, а меня, правого, уже не вернешь