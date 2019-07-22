Барнаульская спортсменка Полина Миллер выиграла первенство Европы среди спортсменок до 20 лет в беге на 400 метров, сообщает "Алтайский спорт".

Первенство Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет проходило в шведском городе Буросе с 18 по 21 июля. Воспитанница заслуженного тренера России Надежды Клевцовой выиграла финальный забег на дистанции 400 метров с результатом 51,72 сек.

Полина уверенно провела весь турнир – она финишировала первой в предварительном забеге, полуфинале и финале. Спортсменка из Барнаула стала единственной в беге на круг, кому удалось выбежать из 52 секунд.

Второй прибежала британка Амбер Аннинг – 52,18 (личный рекорд). Замкнула тройку призеров чешка Барбора Маликова – 52,37 (национальный рекорд).

Еще один барнаулец – Савелий Савлуков (также воспитанник Надежды Клевцовой) выступал на первенстве Европе в беге на 800 метров. В финальном забеге на этой дистанции он финишировал седьмым.

Ранее Полина Миллер завоевала серебро на Кубке России.