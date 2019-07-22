Барнаульская спортсменка Полина Миллер выиграла первенство Европы среди спортсменок до 20 лет в беге на 400 метров, сообщает "Алтайский спорт".
Первенство Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет проходило в шведском городе Буросе с 18 по 21 июля. Воспитанница заслуженного тренера России Надежды Клевцовой выиграла финальный забег на дистанции 400 метров с результатом 51,72 сек.
Полина уверенно провела весь турнир – она финишировала первой в предварительном забеге, полуфинале и финале. Спортсменка из Барнаула стала единственной в беге на круг, кому удалось выбежать из 52 секунд.
Второй прибежала британка Амбер Аннинг – 52,18 (личный рекорд). Замкнула тройку призеров чешка Барбора Маликова – 52,37 (национальный рекорд).
Еще один барнаулец – Савелий Савлуков (также воспитанник Надежды Клевцовой) выступал на первенстве Европе в беге на 800 метров. В финальном забеге на этой дистанции он финишировал седьмым.
Комментарии
Вот влюбится парень в нее - фиг догонит цветочек подарить ) )
и фиг убежит, если не подарил
Молодец девочка !
22.07.2019 14:07
- гость - от души рассмешил концовкой мысли ) )
Барнаульская спортсменка выиграла первенство Европы
Всегда было не понятно, как барнаульские спортсмены могут выигрывать европейских, какие у нас условия и какие у них. Там зарплаты, медицина, питание, стадионы, куда Барнаул попал. Как наши могут быть здоровее? Это только в сказках русские богатыри от земли русской силы набирались. Какая от барнаульской земли сила может быть?
Каждому Барнаульцу хочется убежать, кто то вот так убегает...