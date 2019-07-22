Барнаулец украл зарядное устройство из офиса фабрики натяжных потолков

Неизвестный мужчина похитил в Барнауле зарядное устройство с тремя шнурами для клиентов в офисе фабрики натяжных потолков и жалюзи, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, в 14:00 по адресу Малахова, 93.

"Убедительная просьба вернуть все на место. В противном случае будем вынуждены написать заявление в полицию", – обратились владельцы зарядного устройства к похитителю.

Ранее барнаулец украл из торгового центра летне-осенний набор одежды.