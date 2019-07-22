Глава Барнаула готовит город к фестивалю "Шукшинские дни на Алтае"

Дугин поручил проверить санитарное состояние территории возле памятника Шукшину / Фото: Андрей Чурилов barnaul.org

Глава Барнаула Сергей Дугин в понедельник, 22 июля, проверил состояние территории у памятника В.М. Шукшину, где завтра в 13:00 состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", сообщается на официальном сайте города.

23 и 24 июля все основные мероприятия Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" будут проходить в Барнауле. В первый день в 18:00 в Алтайском краевом театре драмы откроют XXI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Участниками открытия станут звезды российского кинематографа, писатели, соратники Василия Шукшина. Трансляция с мероприятия будет вестись на большом экране рядом с театром. В кинотеатрах Барнаула пройдут показы фильмов конкурсной программы.

Сейчас возле памятника проходит подготовка сценической площадки, звукового оборудования. По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, в праздничном действе примут участие лучшие коллективы Барнаула и Алтайского края. В основе сценария – фильм "Калина красная", режиссером и исполнителем главной роли в котором был Василий Макарович. Картине в этом году исполняется 45 лет.

На праздничной площадке организуют торговлю и выставки ремесленников. Для гостей фестиваля в продаже будут представлены прохладительные напитки и продукция местных производителей. Можно будет продегустировать природные чаи, сиропы и бальзамы, свежий алтайский мед.

Будет работать выставка-продажа, в которой примут участие более 30 мастеров и ремесленников края. Гостям предложат книги, сувениры из дерева, камня и стекла, альбомы, открытки, обереги, украшения и т.д. Планируется проведение мастер-классов по гончарному делу, изготовлению кукол, картин из песка, росписи по тканям.

К мероприятию на углу улиц Шукшина и Юрина отреставрировали фонтан, на территории у памятника и по гостевым маршрутам скосили траву, покрасили опоры линий освещения, оформили клумбы, сделали санитарную обрезку деревьев.

Также к этой дате практически завершили капремонт дороги по улице Шукшина, нанесли разметку на проезжую часть. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дугин поручил ответственным службам обратить особое внимание на санитарное состояние территории рядом с памятником В.М. Шукшину, а также улиц, по которым будут проезжать гости фестиваля.