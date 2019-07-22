Возбуждено дело после столкновения катера с баржей на Телецком озере

Возбуждено уголовное дело после столкновения катера с баржей на Телецком озере в Республике Алтай, в результате чего пострадали пассажиры, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

"21.07.2019 около 6 часов местного времени в результате допущенных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло столкновение катера "Пурсуит-2150" с баржей, причаленной к берегу вблизи Чулышманского пирса, расположенного в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай", – рассказывает ведомство.

В результате столкновения пассажирам катера причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью.

В качестве одной из версий произошедшего рассматривается ошибка при управлении судном.

В настоящее время следователями проведены осмотры катера и баржи. Кроме того, изучается техническая документация на судно, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Черном море перевернулся катер, который был перегружен людьми в пять раз. Сообщалось, что на судне находились 55 отдыхающих, хотя его вместимость составляла 12 человек.