"Лента" лишит жителей Новосибирска "просрочки" из мусорных баков

Сеть гипермаркетов "Лента" пересмотрит процедуру утилизации продуктов питания с истекшим сроком годности, сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на руководителя службы компании по связям с общественностью и госорганами Марию Филиппову.

"Во избежание повторения подобных случаев мы пересмотрели процедуру утилизации продукции с истекшим сроком годности и будем отдавать ее компании, отвечающей за вывоз и утилизацию продукции, не размещая ее предварительно в контейнере", — заявила Филиппова.

Она уточнила, что, по правилам утилизации и хранения испорченной продукции, ее размещают в специальных контейнерах.

Доступ к этим мусорным бакам блокируется. Однако замок контейнера у супермаркета на улице Маяковского, 24 был вскрыт неизвестными.

Ранее в сети появилось видео, на котором жители Новосибирска устроили давку возле мусорных баков, набирая продукты питания, выброшенные "Лентой" в Первомайском районе города. Свидетелем "пиршества" стала местный депутат, которая и опубликовала видео.

В феврале сотрудников "Пятерочки" в Сызрани обязали портить черствый хлеб, чтобы его не расхватали из мусорных баков голодные жители города.