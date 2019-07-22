Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты группы Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови", сообщает РИА "Новости".

"Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представило в 1988 году. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.

В "шпаргалке" русский текст написан латиницей и разбит на слоги.

Metallica исполнила легендарную композицию в "Лужниках" в рамках WorldWired Tour. Присутствовавшие на концерте зрители опубликовали в Сети видео выступления группы.