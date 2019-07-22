В связи с реконструкцией тепловых сетей, а также обнаруженными повреждениями на магистральных трубопроводах, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Барнаула на срок от одного до 14 дней, сообщается на официальном сайте города.

В связи с изменением проектных решений по перекладке трубопровода на участке по адресу Малахова, 116 до 12:00 26 июля вынужденно продлеваются даты ограничения горячей воды для 26 многоквартирных домов и двух школ по улице Малахова и Павловскому тракту.

Из-за обнаруженных повреждений на магистральной тепловой сети на время их устранения под ограничение попадает Железнодорожный район. С 20:00 23 июля до 20:00 24 июля не будет горячей воды в 88 многоквартирных домах, больнице, школе и двух детских садах от ул. Северо-Западной до ж/д выемки по проспекту Ленина.

При запуске горячей воды в районе ВРЗ были обнаружены повреждения на тепловой сети, в связи с чем до их устранения ограничена подача ресурса для домов по ул. Водопроводной, 134 и 74.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующих временного ограничения подачи горячей воды:

с 20 по 26 июля включительно – в двух многоквартирных домах и магазине по улице Сухэ-Батора;

с 25 по 26 июля включительно – в четырех многоквартирных домах, на Янтарном рынке и в 80 частных домах в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородской и 4-го Станкостроительного проезда;

с 10:00 25 июля до 9:00 26 июля – в 19 многоквартирных домах, детском саду, двух больницах и пожарной части по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;

с 16 июля по 30 июля включительно – в шести многоквартирных домах и спортивной школе по улице Г. Исакова;

с 11 по 1 августа – в детском саду по улице Сизова, 22.

На карте отмечен список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения.

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей.

Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

Над домом не стоит никакой знак – значит, ресурс исправно подается в ваш дом. Если горячей воды по какой-то причине нет – нужно обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.