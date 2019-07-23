Вторник, 23 Июль, 09:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,98
€ 70,65
Обь
205см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019Пожар в барнаульской многоэтажке
Новости

СПА по-советски: как отдыхали в санаториях при СССР и что изменилось сейчас

, ИА "Амител"
В советских здравницах отдыхающие зачастую были вынуждены делить комнату с чужими людьми, зато питание было на высшем уровне

Советская конституция гарантировала человеку право на труд и право на отдых, и если за уклонение от первого грозило наказание, то обеспечить второе были призваны сотни санаториев и домов отдыха, расположенных по всей территории Советского Союза. Здесь трудящиеся могли восстановиться после месяцев напряженного труда, чтобы затем с новыми силами приступить к работе. Как отдыхали в санаториях при СССР и что изменилось в курортной индустрии с тех времен – разбираемся с порталом Amic.ru.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ: МЕСТО И ВРЕМЯ

Отдых тружеников в Советском Союзе был объявлен задачей национального масштаба: именно поэтому, начиная с 1921 года, по всей стране стали активно появляться санатории, где можно было и отвлечься от работы, и подлечиться. Под здравницы перестраивались особняки бывших аристократов, находящиеся в курортных городах, и вскоре, всего за каких-то 50 лет, в СССР их было уже около тысячи, а принять они могли до полумиллиона гостей.

Самые популярные санатории находились в Абхазии, Краснодарском крае и Крыму, а также на Рижском взморье. Приехать в Ялту, Сочи, Пицунду, Геленджик, Евпаторию или Юрмалу мечтал каждый, однако достать путевку было не так-то просто: их распределением занимались начальники профсоюзов. Совершенно бесплатной для отдыхающего была только одна путевка из десяти, и выдавались они пенсионерам, ветеранам войны и труда, а также матерям-одиночкам. Всем остальным приходилось оплачивать от 10 до 30% от ее стоимости.

Как правило, путевку в санаторий давали на 24 дня, и все это время отдыхающий был вынужден делить комнату с другими людьми. Чтобы получить отдельный номер в одной из всесоюзных здравниц, приходилось давать взятки или использовать блат.

ГРЯЗЕВЫЕ ВАННЫ, ДУШ ШАРКО И ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ

Прибывший в санаторий сразу попадал на прием к врачу, который изучал справки и составлял план лечения. Некоторые методы оздоровления, используемые в советских здравницах, были весьма необычными: к примеру, сухими углеродными ваннами лечили практически все – от бесплодия до депрессии.

В санаториях СССР, расположенных на берегу Черного моря, самыми популярными лечебными процедурами были грязевые ванны. Лечили больных также назначением приема минеральной воды, банками, ингаляциями и душем Шарко. И если процедуры зачастую были не слишком приятными, то досуг отдыхающих отличался разнообразием: в здравницы и дома отдыха приезжали популярные артисты, актеры и лекторы, здесь проводились шахматно-шашечные турниры, вечера художественной самодеятельности, танцы, а желающие проводили время в местных библиотеках.

ДУШ В СОСЕДНЕМ КОРПУСЕ И ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ

Даже во времена очередей и дефицита столы в санаториях ломились от изысканных блюд. "Ветчина, крокеты мясные, поджарка из свинины, тельное из рыбы, суп-лапша с потрохами, зразы рубленые жареные, капуста в тесте, жиго из баранины, котлеты докторские, расстегай с рыбой" – вот лишь некоторые выдержки из меню санатория "Украина" в Гаграх в 70-е годы прошлого века. Единственным продуктом, который находился в здравницах под запретом, был алкоголь: однако этот запрет нарушали, особенно в южных санаториях, где продавались хорошие вина. 

Если питание в санаториях было на высоком уровне, то условия проживания были далеки от идеала. Комфортные номера и удобства в каждой комнате были лишь в ведомственных учреждениях, где отдыхали члены политбюро, директора предприятий и знаменитости, а санатории для простых тружеников чаще напоминали больницы или бараки: туалет в конце коридора, душ в соседнем корпусе, сломанная мебель, разорванное постельное белье, размещение по два-три человека в комнате. 

Рассказывая об отдыхе в советских санаториях, нельзя не упомянуть о том, что при выезде на руки отдыхающему выдавался "обратный талон", который следовало вернуть работодателю. Если в нем стояла отметка о нарушении режима, больше путевку человеку не давали. Такую "черную метку" можно было получить за распитие спиртных напитков, ночные купания в море или бассейне, посиделки в чужой палате (мужчинам и женщинам, к слову, запрещалось находиться в одном номере) или порчу имущества санатория.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ, НО С СОВРЕМЕННЫМ КОМФОРТОМ

Времена изменились, и сегодня санатории готовы предложить своим гостям совершенно иной уровень сервиса, более широкий спектр услуг и методик оздоровления, нежели в советский период. Отдых и лечение в лучших традициях всесоюзных здравниц, но с качественно новым уровнем комфорта предлагает Санаторий Центросоюза РФ, расположенный в самом сердце города-курорта Белокуриха.

Санаторий Центросоюза РФ – это современная многопрофильная здравница с мощной лечебно-диагностической базой и богатым опытом работы, ведущим начало еще с времен СССР. Здесь есть все, чем гордится и славится Белокуриха: термальные радоносодержащие источники, лечебные грязи, питьевая минеральная вода, целебные травы, мед, уникальный климат и, конечно, чистейший горный воздух, сходный по составу с воздухом Швейцарии.

 

Почему гости выбирают именно Санаторий Центросоюза РФ?

  • Выгодное расположение. Одно из главных преимуществ санатория – в его расположении: он находится в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги.
  • Просторная территория. Благоустроенная территория с тенистой парковой зоной, газонами, декоративными насаждениями, качелями, уличными тренажерами и фонтаном располагает к восстановительному отдыху. Рядом с санаторием расположена парковка для автомобилей.
  • 50-летний опыт санаторно-курортного лечения. Современная лечебно-диагностическая база внутри санатория, большой практический опыт и высокая квалификация персонала позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления.
  • Бальнеолечение. В собственном бальнеологическом отделении, оснащенном современным профессиональным медицинским оборудованием, представлены водные процедуры практически всех существующих видов. Среди них — лечебные азотно-кремнистые ванны, ароматические ванны с экстрактами лекарственных растений, йодобромные ванны, различные виды лечебных душей, подводный гидромассаж и многое другое.
  • Пантолечение. В санатории оздоровление при помощи процедур с использованием пантовых концентратов занимает одно из приоритетных мест: после таких ритуалов гости незамедлительно ощущают оздоровительный эффект и прилив сил.
  • Бассейн с термальным комплексом. Бассейн санатория размером 24х12 м и глубиной от 1,38 до 2 м зарекомендовал себя как один из самых больших на курорте Белокуриха. Постоянную комфортную температуру в нем поддерживает современная система климат контроля и вентиляции, а турецкий хамам и сауна усиливают полезный эффект.
  • Открытый летний бассейн. В санатории сделан акцент на семейном отдыхе, поэтому к услугам отдыхающих — основной и детский бассейн с горкой "тобогган" высотой 2,5 м. Любителям солнечных ванн понравится территория с шезлонгами.
  • Отдых круглый год. Компактность санатория позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении и обслуживании для каждого гостя. Здесь есть все необходимое для здорового и активного отдыха взрослых и детей не только в летний период, но и в любое время года.
  • Комфортное проживание обеспечивают 196 номеров различных категорий и высокие стандарты сервиса. Все номера соответствуют уровню "3 звезды", подтвержденному свидетельством Ассоциации "Отель эксперт". Есть варианты для семейного, индивидуального и корпоративного размещения — от "стандарта" до "апартаментов".
  • Вкусное питание. Гости санатория получают разнообразное и здоровое 3-х разовое питание с высококлассным обслуживанием в формате "шведский стол". Качественные продукты, правильная обработка, изумительный вкус и красивое оформление – здесь есть все, что нужно для хорошего аппетита и прекрасного настроения.
  • Досуг на любой вкус. Для отдыхающих предусмотрены разнообразные площадки: бильярд, настольный теннис, уличные тренажеры, волейбольная площадка. В вечернее время можно посетить культурно-развлекательный комплекс "Даймонд холл", где проводят шоу-программы, дискотеки, танцевальные вечера и караоке. Маленьких гостей порадуют детская комната, аниматоры, игровой комплекс и ежедневные развлекательные программы.

Остается добавить, что в 2018 году Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха получил сертификат Национальной курортной ассоциации и статус санатория премиум-класса.

Более подробно о возможностях санатория Центросоюза РФ в г. Белокуриха – на сайте centrosouz.ru или по телефону 88001000975.

Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Белокуриха
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 45
Телефон 8 8001000975
Сайт centrosouz.ru

ОГРН 1022200534630, Лицензия № ЛО-22-01-002628 от 12 декабря 2014 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:00
На волне перемен: новое лицо Барнаульской водяной компании 0
08:59
Артемий Лебедев: "Новосибирск так и не стал городом" 0
08:45
СПА по-советски: как отдыхали в санаториях при СССР и что изменилось сейчас 0
08:24
Три миллиарда на АПК: Альфа-Банк набирает обороты в кредитовании 0
08:01
Хорохордин обсудил проблемы региона с алтайскими старейшинами 0
07:47
МЧС пояснило, когда рассеется дымка в Алтайском крае 3
07:32
Поддержка экспорта: какие услуги бесплатно могут получить предприниматели Алтая 0
07:31
Взгляд на Барнаул сквозь витраж: новый ЖК дарит комфорт для жизни 0
07:16
Типичные фотографии туристов высмеяли в Instagram 10
07:01
275 тысяч школьников: в Алтайском крае продолжает расти число учащихся 0
06:52
Глава Алтая остался недоволен срывом сроков ремонта дорог 0
06:25
Бронзовые краны и богемское стекло: в Барнауле продается несколько квартир в стиле прованс 1
06:01
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" стартует 23 июля в Барнауле 1
23:38
Виктор Томенко принял участие в совещании Медведева по стимулированию экспорта сельхозпродукции 1
22:41
Нужна срочная маркировка: подделкой оказалось до 80% питьевой воды в магазинах России 7
22:32
Жители алтайского села вышли на митинг против мусорной реформы 0
21:31
Барнаульские новостройки с нарушением сроков сдачи включат в реестр проблемных 1
21:01
Бывший депутат гордумы Бийска попросит политического убежища в США 1
20:51
Житель Алтая ударил полицейского по лицу и попытался убежать 0
20:36
Орешкин предупредил россиян о последствиях их кредитов для судьбы всей страны 2
19:41
Барнаульская мошенница "продала" своей подруге путевку в детский лагерь 0
19:18
Спутниковый снимок смога над Алтайским краем опубликовали ученые 6
18:35
СК возбудил дело на барнаульца, убившего женщину и спрятавшегося в парке 0
18:18
Барнаулец присвоил себе гараж, посчитав его заброшенным 0
17:59
Мария Мотузная отсудила у государства 100 тыс. рублей за уголовное преследование 5
17:37
Подачу горячей воды ограничат в Барнауле на срок от одного до 14 дней 1
17:09
Площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири составляет почти миллион гектаров 6
16:48
Опубликована "шпаргалка" музыкантов группы Metallica с текстом "Группы крови" 5
16:25
"Лента" лишит жителей Новосибирска "просрочки" из мусорных баков 2
15:57
Барнаулец продавал наркотики, забравшись на забор и выкрикивая товар по списку 1
15:23
Возбуждено дело после столкновения катера с баржей на Телецком озере 0
15:18
Алтайская компания по пошиву одежды предложила работу Кокорину и Мамаеву 4
14:58
Задыхаемся дальше. Лесные пожары разрастаются в Красноярском крае 8
14:48
Глава Барнаула готовит город к фестивалю "Шукшинские дни на Алтае" 2
14:21
Барнаулец украл зарядное устройство из офиса фабрики натяжных потолков 4
14:11
Россияне купили 2,2 тысячи авто по цене свыше 10 млн рублей 6
13:54
Барнаульская спортсменка выиграла первенство Европы в беге на 400 метров 8
13:40
Партия Зеленского забирает больше половины мест в Раде 9
13:27
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Барнауле 31
13:16
Ученые назвали лучший способ борьбы с бессонницей 6
13:01
Деревянный дом горит в центре Барнаула в частном секторе 2
12:48
Грузовик насмерть сбил женщину, внезапно вышедшую на трассу Барнаул – Новосибирск 21
12:35
Прокуратура: пятилетнего россиянина убили в Польше 0
12:22
Участников сразу двух крупных конкурсов красоты ищут в Барнауле 3
12:05
Новосибирск и Красноярск вошли в топ-300 дорогих городов мира 3
11:57
Россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае 8
11:40
Несогласованная одежда: прокуратура проверит одинаковые футболки на празднике 6
11:25
Зажигательный концерт Maruv в Яровом покорил публику 29
11:00
Дугин назначил нового заместителя вместо уволенного за взятку Алексеенко 19
10:42
СК выясняет причины гибели бийчанина под лавиной в Горном Алтае 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.