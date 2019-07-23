Советская конституция гарантировала человеку право на труд и право на отдых, и если за уклонение от первого грозило наказание, то обеспечить второе были призваны сотни санаториев и домов отдыха, расположенных по всей территории Советского Союза. Здесь трудящиеся могли восстановиться после месяцев напряженного труда, чтобы затем с новыми силами приступить к работе. Как отдыхали в санаториях при СССР и что изменилось в курортной индустрии с тех времен – разбираемся с порталом Amic.ru.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ: МЕСТО И ВРЕМЯ

Отдых тружеников в Советском Союзе был объявлен задачей национального масштаба: именно поэтому, начиная с 1921 года, по всей стране стали активно появляться санатории, где можно было и отвлечься от работы, и подлечиться. Под здравницы перестраивались особняки бывших аристократов, находящиеся в курортных городах, и вскоре, всего за каких-то 50 лет, в СССР их было уже около тысячи, а принять они могли до полумиллиона гостей.

Самые популярные санатории находились в Абхазии, Краснодарском крае и Крыму, а также на Рижском взморье. Приехать в Ялту, Сочи, Пицунду, Геленджик, Евпаторию или Юрмалу мечтал каждый, однако достать путевку было не так-то просто: их распределением занимались начальники профсоюзов. Совершенно бесплатной для отдыхающего была только одна путевка из десяти, и выдавались они пенсионерам, ветеранам войны и труда, а также матерям-одиночкам. Всем остальным приходилось оплачивать от 10 до 30% от ее стоимости.

Как правило, путевку в санаторий давали на 24 дня, и все это время отдыхающий был вынужден делить комнату с другими людьми. Чтобы получить отдельный номер в одной из всесоюзных здравниц, приходилось давать взятки или использовать блат.



ГРЯЗЕВЫЕ ВАННЫ, ДУШ ШАРКО И ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ

Прибывший в санаторий сразу попадал на прием к врачу, который изучал справки и составлял план лечения. Некоторые методы оздоровления, используемые в советских здравницах, были весьма необычными: к примеру, сухими углеродными ваннами лечили практически все – от бесплодия до депрессии.

В санаториях СССР, расположенных на берегу Черного моря, самыми популярными лечебными процедурами были грязевые ванны. Лечили больных также назначением приема минеральной воды, банками, ингаляциями и душем Шарко. И если процедуры зачастую были не слишком приятными, то досуг отдыхающих отличался разнообразием: в здравницы и дома отдыха приезжали популярные артисты, актеры и лекторы, здесь проводились шахматно-шашечные турниры, вечера художественной самодеятельности, танцы, а желающие проводили время в местных библиотеках.

ДУШ В СОСЕДНЕМ КОРПУСЕ И ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ

Даже во времена очередей и дефицита столы в санаториях ломились от изысканных блюд. "Ветчина, крокеты мясные, поджарка из свинины, тельное из рыбы, суп-лапша с потрохами, зразы рубленые жареные, капуста в тесте, жиго из баранины, котлеты докторские, расстегай с рыбой" – вот лишь некоторые выдержки из меню санатория "Украина" в Гаграх в 70-е годы прошлого века. Единственным продуктом, который находился в здравницах под запретом, был алкоголь: однако этот запрет нарушали, особенно в южных санаториях, где продавались хорошие вина.

Если питание в санаториях было на высоком уровне, то условия проживания были далеки от идеала. Комфортные номера и удобства в каждой комнате были лишь в ведомственных учреждениях, где отдыхали члены политбюро, директора предприятий и знаменитости, а санатории для простых тружеников чаще напоминали больницы или бараки: туалет в конце коридора, душ в соседнем корпусе, сломанная мебель, разорванное постельное белье, размещение по два-три человека в комнате.

Рассказывая об отдыхе в советских санаториях, нельзя не упомянуть о том, что при выезде на руки отдыхающему выдавался "обратный талон", который следовало вернуть работодателю. Если в нем стояла отметка о нарушении режима, больше путевку человеку не давали. Такую "черную метку" можно было получить за распитие спиртных напитков, ночные купания в море или бассейне, посиделки в чужой палате (мужчинам и женщинам, к слову, запрещалось находиться в одном номере) или порчу имущества санатория.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ, НО С СОВРЕМЕННЫМ КОМФОРТОМ

Времена изменились, и сегодня санатории готовы предложить своим гостям совершенно иной уровень сервиса, более широкий спектр услуг и методик оздоровления, нежели в советский период. Отдых и лечение в лучших традициях всесоюзных здравниц, но с качественно новым уровнем комфорта предлагает Санаторий Центросоюза РФ, расположенный в самом сердце города-курорта Белокуриха.

Санаторий Центросоюза РФ – это современная многопрофильная здравница с мощной лечебно-диагностической базой и богатым опытом работы, ведущим начало еще с времен СССР. Здесь есть все, чем гордится и славится Белокуриха: термальные радоносодержащие источники, лечебные грязи, питьевая минеральная вода, целебные травы, мед, уникальный климат и, конечно, чистейший горный воздух, сходный по составу с воздухом Швейцарии.

Почему гости выбирают именно Санаторий Центросоюза РФ?

Выгодное расположение. Одно из главных преимуществ санатория – в его расположении: он находится в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги.

Одно из главных преимуществ санатория – в его расположении: он находится в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги. Просторная территория. Благоустроенная территория с тенистой парковой зоной, газонами, декоративными насаждениями, качелями, уличными тренажерами и фонтаном располагает к восстановительному отдыху. Рядом с санаторием расположена парковка для автомобилей.

Благоустроенная территория с тенистой парковой зоной, газонами, декоративными насаждениями, качелями, уличными тренажерами и фонтаном располагает к восстановительному отдыху. Рядом с санаторием расположена парковка для автомобилей. 50-летний опыт санаторно-курортного лечения. Современная лечебно-диагностическая база внутри санатория, большой практический опыт и высокая квалификация персонала позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления.

Современная лечебно-диагностическая база внутри санатория, большой практический опыт и высокая квалификация персонала позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления. Бальнеолечение. В собственном бальнеологическом отделении, оснащенном современным профессиональным медицинским оборудованием, представлены водные процедуры практически всех существующих видов. Среди них — лечебные азотно-кремнистые ванны, ароматические ванны с экстрактами лекарственных растений, йодобромные ванны, различные виды лечебных душей, подводный гидромассаж и многое другое.

В собственном бальнеологическом отделении, оснащенном современным профессиональным медицинским оборудованием, представлены водные процедуры практически всех существующих видов. Среди них — лечебные азотно-кремнистые ванны, ароматические ванны с экстрактами лекарственных растений, йодобромные ванны, различные виды лечебных душей, подводный гидромассаж и многое другое. Пантолечение. В санатории оздоровление при помощи процедур с использованием пантовых концентратов занимает одно из приоритетных мест: после таких ритуалов гости незамедлительно ощущают оздоровительный эффект и прилив сил.

В санатории оздоровление при помощи процедур с использованием пантовых концентратов занимает одно из приоритетных мест: после таких ритуалов гости незамедлительно ощущают оздоровительный эффект и прилив сил. Бассейн с термальным комплексом. Бассейн санатория размером 24х12 м и глубиной от 1,38 до 2 м зарекомендовал себя как один из самых больших на курорте Белокуриха. Постоянную комфортную температуру в нем поддерживает современная система климат контроля и вентиляции, а турецкий хамам и сауна усиливают полезный эффект.

Бассейн санатория размером 24х12 м и глубиной от 1,38 до 2 м зарекомендовал себя как один из самых больших на курорте Белокуриха. Постоянную комфортную температуру в нем поддерживает современная система климат контроля и вентиляции, а турецкий хамам и сауна усиливают полезный эффект. Открытый летний бассейн. В санатории сделан акцент на семейном отдыхе, поэтому к услугам отдыхающих — основной и детский бассейн с горкой "тобогган" высотой 2,5 м. Любителям солнечных ванн понравится территория с шезлонгами.

В санатории сделан акцент на семейном отдыхе, поэтому к услугам отдыхающих — основной и детский бассейн с горкой "тобогган" высотой 2,5 м. Любителям солнечных ванн понравится территория с шезлонгами. Отдых круглый год. Компактность санатория позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении и обслуживании для каждого гостя. Здесь есть все необходимое для здорового и активного отдыха взрослых и детей не только в летний период, но и в любое время года.

Компактность санатория позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении и обслуживании для каждого гостя. Здесь есть все необходимое для здорового и активного отдыха взрослых и детей не только в летний период, но и в любое время года. Комфортное проживание обеспечивают 196 номеров различных категорий и высокие стандарты сервиса. Все номера соответствуют уровню "3 звезды", подтвержденному свидетельством Ассоциации "Отель эксперт". Есть варианты для семейного, индивидуального и корпоративного размещения — от "стандарта" до "апартаментов".

обеспечивают 196 номеров различных категорий и высокие стандарты сервиса. Все номера соответствуют уровню "3 звезды", подтвержденному свидетельством Ассоциации "Отель эксперт". Есть варианты для семейного, индивидуального и корпоративного размещения — от "стандарта" до "апартаментов". Вкусное питание . Гости санатория получают разнообразное и здоровое 3-х разовое питание с высококлассным обслуживанием в формате "шведский стол". Качественные продукты, правильная обработка, изумительный вкус и красивое оформление – здесь есть все, что нужно для хорошего аппетита и прекрасного настроения.

. Гости санатория получают разнообразное и здоровое 3-х разовое питание с высококлассным обслуживанием в формате "шведский стол". Качественные продукты, правильная обработка, изумительный вкус и красивое оформление – здесь есть все, что нужно для хорошего аппетита и прекрасного настроения. Досуг на любой вкус. Для отдыхающих предусмотрены разнообразные площадки: бильярд, настольный теннис, уличные тренажеры, волейбольная площадка. В вечернее время можно посетить культурно-развлекательный комплекс "Даймонд холл", где проводят шоу-программы, дискотеки, танцевальные вечера и караоке. Маленьких гостей порадуют детская комната, аниматоры, игровой комплекс и ежедневные развлекательные программы.

Остается добавить, что в 2018 году Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха получил сертификат Национальной курортной ассоциации и статус санатория премиум-класса.

Более подробно о возможностях санатория Центросоюза РФ в г. Белокуриха – на сайте centrosouz.ru или по телефону 88001000975.

Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Белокуриха

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 45

Телефон 8 8001000975

Сайт centrosouz.ru

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