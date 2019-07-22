Два сибирских города включены в первые 300 строчек рейтинга дороговизны жизни, составленного агентством Numbeo.

При составлении списка учитывались стоимость проживания, пропитания, коммунальных услуг и других расходов, необходимых для комфортной жизни.

Выше всех из Сибири забрался Красноярск, разместившись на 281-й строчке. Также в топ-300 вошел Новосибирск, заняв 294-е место.

Помимо них, в РФ затратной оказалась жизнь в Москве (221 место), Санкт-Петербурге (255), Нижнем Новгороде (269), Екатеринбурге (278), Красноярске (281), Казани (286), Самаре (287) и Ростове-на-Дону (293).

Примечательно, что пятерку самых дорогих составили швейцарские города: Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн.

Далее расположились три норвежских города: Ставангер, Осло и Тронхейм. Замыкают топ-10 Нью-Йорк (США) и Берген (Норвегия).