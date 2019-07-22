Представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский официально заявил, что пятилетнего россиянина убили в Польше, сообщает РИА "Новости".

Такие выводы следователи сделали на основании осмотра тела погибшего. В преступлении подозревают отца мальчика, который совершил самоубийство 10 июля.

В этот день он увез ребенка в неизвестном направлении, отправив жене СМС-сообщение: "Ты больше его не увидишь".

Труп мужчины нашли в тот же день. Рядом стояла машина, в которой обнаружили следы крови его сына. Однако дошкольника длительное время найти не удавалось.