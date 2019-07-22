По итогам подсчета 35,5% голосов партия Владимира Зеленского сейчас претендует на то, чтобы забрать большинство мест в Верховной Раде, сообщает РБК.

Так, на 120 из 199 одномандатных округов лидируют представители партии "Слуга народа". Еще 121 место она получает по партийным спискам.

Таким образом, если обработка еще почти двух третей бюллетеней не изменит картины, то партия президента Украины сформирует большинство в Раде даже без создания коалиции, как это делал блок Петра Порошенко "Европейская солидарность", который и сейчас проходит пятипроцентный барьер для получения мандатов, но на большинство совсем не претендует.

Также мандаты в украинском парламенте достаются "Оппозиционной платформе – За жизнь" (лидеры Виктор Медведчук и Юрий Бойко) и партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". Больше 5% может набрать и партия "Голос" лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.