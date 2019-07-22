По итогам подсчета 35,5% голосов партия Владимира Зеленского сейчас претендует на то, чтобы забрать большинство мест в Верховной Раде, сообщает РБК.
Так, на 120 из 199 одномандатных округов лидируют представители партии "Слуга народа". Еще 121 место она получает по партийным спискам.
Таким образом, если обработка еще почти двух третей бюллетеней не изменит картины, то партия президента Украины сформирует большинство в Раде даже без создания коалиции, как это делал блок Петра Порошенко "Европейская солидарность", который и сейчас проходит пятипроцентный барьер для получения мандатов, но на большинство совсем не претендует.
Также мандаты в украинском парламенте достаются "Оппозиционной платформе – За жизнь" (лидеры Виктор Медведчук и Юрий Бойко) и партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". Больше 5% может набрать и партия "Голос" лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.
Комментарии
Клоуны, они всегда в моде, только вот не смешно потом всем...
Замечательно. Только нам-то что до того？
Вчера вроде показывали, как оптом скупали голоса. Бардак то там тот еще.
Может установит мир на Донбассе, как обещал? У моего знакомого там брат родной живет с семьей и сюда переехать не реально. Не знаю, может сепаратист, но говорит, что вроде бы на шахте работает. Но паспорт российский хочет, получается сепаратист
Значит сможет сделать что либо для украины. Очень надеюсь что разум в его голове восторжествует над окраинской дурью и продажностью.
В голове не укладывается, как фашистская хунта порошенки, отдала всю власть клоунам. Хорошо, что в России не фашистская хунта, а группа ответственных товарищей путина, которые никаким клоунам власть не отдадут.
22.07.2019 15:06
Оливер Клоун
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Единственный нормальный комментарий!
Хорошая новость что Порошенко, которого Запад поддерживал, на Украине больше не поддерживают. Если бы посадили, было бы еще лучше. Зеленский обещал посадить. Но не рискнет наверное, американцев побоится, они Порошенко вроде бы гарантии дали