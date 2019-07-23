Барнаульской водяной компании – алтайскому производителю бутилированной воды – в 2019 году исполнилось 18 лет. Свое "совершеннолетие" компания отметила новым образом воды "Легенда жизни".

"За 18 лет визуальный образ "Легенды" менялся несколько раз – от романтичного образа девушки с кувшином до сказочного: с алтайскими горами, бескрайним небом и стремительными волнами, – говорит Наталья Бобина, директор по развитию. – Что нас подтолкнуло на перемены? Планка развития с каждым годом становится выше. Высокий уровень развития задают, прежде всего, наши клиенты. Мы провели исследование, которое определило, что "Легенда жизни" ассоциируется с полезной водой Алтая. Кроме того, мы выяснили, какая бутылочка больше всего нравится потребителям. И вот итог: новый, современный облик этикетки, эргономичная форма бутылочки, ей приятно и удобно держать в руке. А качество? Качество, как и всегда, очень высокое“.

Новый стиль "Легенды жизни" разработало известное брендинговое агентство Punk you brands. Облик полезной воды Алтая соответствует современным трендам графики и дизайна: уникальный шрифт, лаконичные элементы, строгие формы и узнаваемые волны.

По словам Лидии Сухачевой, руководителя отдела маркетинга, "панкам" удалось передать через этикетку миссию Барнаульской водяной компании – заботу о здоровье каждого человека с первых дней жизни.

На полках магазинов, в домах и офисах жителей Барнаула и Алтайского края пока будут встречаться два образа "Легенды" – старый и новый. Ведь ребрендинг – дело не быстрое. Однако компания прилагает все усилия, чтобы как можно скорее порадовать клиентов новым дизайном полезной воды.

Барнаульская водяная компания – лидер по производству и доставке бутилированной воды в Алтайском крае. С 2001 года компания производит полезную воду "Легенда жизни". Эта вода известна своей функциональностью: "Легенда" с йодом способствует профилактике йододефицита, вода с йодом, фтором и селеном стимулирует работу иммунитета, защищая организм от простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Полезность "Легенды жизни" доказана исследованиями, а качество подтверждено многочисленными наградами. Но самое главное подтверждение пользы и качества – доверие клиентов.

Заказать "Легенду жизни" можно по телефонам в Барнауле: 777-777,

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