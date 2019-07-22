Аналитики агентства "Автостат" подсчитали, что за январь – июнь 2019 года в России продано 2,2 тысячи автомобилей по цене свыше 10 млн рублей.
В их числе такие престижные марки, как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren и Rolls-Royce. В эту же ценовую категорию попали отдельные модели Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом спрос на такие авто растет. Так, в 2018 году в общей сложности россияне купили четыре тысячи столь дорогих транспортных средств.
Комментарии
А эти рыссияне в основном москвичи, или есть еще у нас процветающие города?
а это точно россияне?
Скажу больше, ограничение (квотирование) поставок многих авто не дает понять реальные объемы покупок таких авто. Например, захоти сейчас купить и оплатить Урус, тебя поставят в очередь на конец следующего года.
"Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом спрос на такие авто растет. Так, в 2018 году в общей сложности россияне купили четыре тысячи столь дорогих транспортных средств."
Это не спрос растет, а количество авто, которые стоят дороже 10 миллионов. А спрос плюс минус стабильный получается.
а вы говорите пледы по 5 тыщ никто не берет
Да, Барнаул - город контрастов. С одной стороны нищета и з/п 15 тыс, а с другой - Майбахи, Мазерати, Тесла...из последнего - Бентли Бентайга и Ламборгини Урус по 1 экз. Последние две - дороже 15 млн руб. Тоже поучаствовали в статистике. Ренджи и Кайены, которые от 8 млн так никто уже и не считает, зажрались