Аналитики агентства "Автостат" подсчитали, что за январь – июнь 2019 года в России продано 2,2 тысячи автомобилей по цене свыше 10 млн рублей.

В их числе такие престижные марки, как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren и Rolls-Royce. В эту же ценовую категорию попали отдельные модели Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом спрос на такие авто растет. Так, в 2018 году в общей сложности россияне купили четыре тысячи столь дорогих транспортных средств.