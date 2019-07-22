Компания по производству спортивной формы Vamos-sport готова предложить работу футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву после их освобождения из колонии. Как следует из Instagram фирмы, футболистам предлагают контракт на выгодных условиях.

8 июля Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в исправительную колонию ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область). Спустя две недели до них доехала съемочная группа передачи "Вести" во главе с ведущей Ольгой Скабеевой.

В тюрьме футболистам нашли работу в швейном цехе – шесть дней в неделю по восемь часов. Зарплата – 11280 рублей до вычета налогов. После вычета останется всего 9300.

Руководители компании Vamos-sport – в прошлом известные барнаульские футболисты Александр Яркин и Антон Новоселов – уверяют, что предложат экс-игрокам сборной страны более высокую зарплату, чем в ИК-4. К детальным переговорам готовы приступить уже после освобождения Кокорина и Мамаева в конце 2019 года.

"Наша компания Vamos-sport будет очень рада, если ребята вернутся в большой футбол,

подпишут контракт с хорошим клубом и будут радовать всех болельщиков своей прекрасной игрой! А если предложений не последует, мы ждем их в Барнауле для обсуждения работы на нашем швейном производстве", – говорится в сообщении в Instagram.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.